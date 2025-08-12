Prefeitura de Ibiporã anuncia processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

A Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) anunciou, nesta segunda-feira (11), a abertura de 12 vagas imediatas e três de CR (cadastro reserva) para cargos no município com salários de até R$ 6,5 mil. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (18).





As vagas podem ser preenchidas por profissionais de nível médio, técnico e superior. De acordo com o edital, há oportunidades para a ssistente social (CR); enfermeiro (1 vaga); fisioterapeuta (CR); médico ginecologista/obstetra (1 vaga); professor docente do ensino fundamental 1 (1 vaga); professor de educação física (1 vaga); professor de arte (CR); professor de inglês (1 vaga); psicólogo (1 vaga); educador Infantil (4 vagas); educador social (1 vaga); e técnico de enfermagem (1 vaga).





As inscrições serão abertas às 17h do dia 18 de agosto e vão até as 17h do dia 9 de setembro. As taxas variam de R$ 80 a R$ 100. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 18 e 20 de agosto. Para mais detalhes, acesse o site da COPS - Coordenadoria de Processos Seletivos .