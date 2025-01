Parceiro da Escola: empresas fazem reformas e preparam 82 colégios para volta às aulas

Com o início do ano letivo marcado para o próximo dia 5 de fevereiro, as empresas do Programa Parceiro da Escola já estão em campo realizando melhorias estruturais e organizacionais em 82 colégios de 34 municípios do estado.





A iniciativa, que visa melhorar a gestão administrativa e a infraestrutura das escolas mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional, é um novo modelo para a educação paranaense.





Entre as ações prioritárias realizadas estão a pintura das escolas, reparos estruturais, jardinagem, dedetização e manutenção de equipamentos como ventiladores e condicionadores de ar. Também está em andamento a contratação de funcionários administrativos e de limpeza, garantindo o pleno funcionamento das instituições.

São três grupos educacionais. O Apogeu é responsável pela gestão de 15 colégios estaduais nas regiões de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e Guarapuava. A Tom Educação faz a gestão de 31 unidades, com apoio do grupo Positivo e Rede Decisão, que ficam nas regiões Norte, Oeste, Campos Gerais, RMC e Curitiba. As outras 34 escolas da rede estadual ficarão sob a responsabilidade do Grupo Salta, nas regiões Oeste, Noroeste, Curitiba e RMC.





“Estamos garantindo que todas essas unidades atendidas estejam plenamente preparadas para receber os alunos e professores no início do ano letivo”, afirmou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “O modelo já demonstrou seu potencial em projetos-piloto e agora será ampliado para beneficiar ainda mais estudantes e comunidades. Estamos confiantes de que esta parceria com o setor privado trará resultados significativos para nossas escolas e para o aprendizado dos alunos”.

No Colégio Estadual São Braz, em Curitiba, o diretor Josemi Lima de Almeida relata o avanço das melhorias. “Já contratamos agentes de limpeza e administrativos. Também realizamos corte de grama, limpeza de calhas e dedetização. Estamos com todo o gás para receber os alunos em fevereiro”, destacou.





Outro exemplo é o Colégio Estadual João Mazzarotto, localizado no bairro Capão Raso, também em Curitiba. A diretora Viviane Nazarko comemorou o progresso rápido. “A empresa parceira liberou verba na última sexta-feira e, no domingo, já iniciamos os reparos nas paredes e a pintura. Estamos criando placas de identificação padrão. As melhorias dão uma nova vida à escola”, afirmou. Além disso, a unidade está se preparando para o segundo ano do programa Paraná Integral.

