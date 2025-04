Professora de Londrina expõe objetos históricos sobre a imigração japonesa ao Paraná

Com exposição de objetos históricos, professora da UEL (Universidade Estadual de Londrina) relembra histórias de famílias japonesas que imigraram para o Brasil - e principalmente ao Paraná -, no início do século XX. Por meio de fotografias e documentos, a mostra está aberta ao público de segunda à sexta-feira, das 8h até 17h no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos), localizado no CCA (Centro de Ciências Agrárias) do Campus.





Coordenada pela professora Elisa Yoko Hirooka, do DCTA, a exposição surgiu para recepcionar uma comitiva de pesquisadores japoneses que visitaram a UEL em março deste ano. Na ocasião, eles estavam em uma missão estratégica no Paraná, com foco em inovações na área de alimentos e tecnologia agrícola. A docente então - com ajuda de alunos e professores - organizou o espaço com os itens históricos, que continuam expostos até o final do mês de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade