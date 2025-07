Programa leva mais 200 alunos para Austrália no mês de julho

O mês de julho marca uma nova etapa para os estudantes da rede estadual de ensino contemplados pelo programa Ganhando o Mundo. A partir de segunda-feira (7) e até o dia 14, um grupo de 200 alunos embarca rumo à Austrália, onde permanecerá por cinco meses, com retorno previsto para dezembro. Os estudantes vão frequentar escolas públicas locais, morar com famílias anfitriãs e vivenciar uma imersão completa na cultura australiana.





Com esse embarque, o Governo do Estado avança na edição 2025 do programa. Ainda restam dois grupos a serem enviados ao Exterior: 150 estudantes que vão para o Reino Unido (com embarque previsto para agosto) e 200 selecionados para o Ganhando o Mundo Agrícola, que seguem para o intercâmbio nos Estados Unidos, em setembro. Ao final desses embarques, a edição 2025 terá alcançado a marca de 1.300 estudantes da rede estadual enviados para experiências internacionais de aprendizagem.

Iniciativa do Governo do Paraná, desenvolvida pela Secretaria da Educação, o programa proporciona aos alunos da rede pública aprendizado cultural e acadêmico, aprimoramento do idioma inglês e desenvolvimento de autonomia, além de formar uma rede de jovens líderes para atuar nas escolas da rede pública estadual.





“Estamos muito orgulhosos com mais uma edição do Ganhando o Mundo, que continua transformando a vida dos nossos estudantes e ampliando os horizontes da educação pública do Paraná”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “O Ganhando o Mundo é mais do que um intercâmbio: é uma política pública estruturante que fortalece a formação acadêmica, a autonomia e a visão de mundo dos alunos”.

Emoção e Expectativa





Pedro Scarante Foggiato (16) é aluno do Colégio Estadual Colônia Murici, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A poucos dias do embarque ele não esconde a expectativa. No dia 14, ele seguirá rumo à cidade de Hobart, na região da Tasmânia, na Austrália, que será seu endereço pelos próximos cinco meses.





"Pesquisei como está o clima na Austrália e vi que, pelo menos, as temperaturas por lá estão bem parecidas com as daqui, o que é uma vantagem em relação ao frio intenso que temos enfrentado", brinca. “A ficha ainda não caiu direito. É minha primeira viagem internacional. Estou bem ansioso”, disse. Para a família, a expectativa é a mesma.

“Estamos contando os dias com muita ansiedade e orgulho. É um misto de emoção, gratidão e expectativa. O Pedro é o mais velho, e os irmãos são muito apegados. Vai ser um momento marcante para toda a família”, disse a mãe, Lorena Scarante Foggiato. “A gente brinca que o pai não fez intercâmbio, mas o filho vai fazer, ou seja, vai realizar o sonho do pai. Antes mesmo que ele fosse chamado, já estávamos com as fichas do programa impressas. É um sonho que vivemos todos juntos".





Antes da despedida, ela deixa alguns conselhos. “Sempre dissemos para ele, tenha fé que tudo vai dar certo. Sabemos que existirão desafios, momentos desafiadores, mas o mais importante é manter Deus em primeiro lugar. Também ensinamos o valor do respeito, respeitar as pessoas é o que levamos como base e foi isso que passamos a eles”, destacou.

Próximos desembarques





Enquanto parte dos estudantes está de partida, outros concluem o ciclo de intercâmbio e já estão de volta ao Brasil. Entre os dias 28 e 30 de junho, retornaram os alunos que participaram do Ganhando o Mundo no Canadá. O grupo foi o primeiro a embarcar nesta edição, no início do ano, e passou o primeiro semestre em escolas canadenses, vivenciando o cotidiano escolar, familiar e cultural do país.





Ana Laura Mulinari, aluna da rede estadual do município de Salto do Lontra, foi uma das alunas que desembarcou, no dia 28. “Foi tudo muito incrível. Do jeito que sempre sonhei! Conheci pessoas de muitos lugares e culturas diferentes. Se fosse para atribuir uma nota à minha experiência, foi dez de dez. Volto do intercâmbio muito melhor como ser humano e com o inglês afiadíssimo”, afirmou.

Para as famílias, que aguardavam ansiosas o retorno dos estudantes, a sensação é de orgulho. Assim foi para Jucileia Mulinari, mãe da Ana Laura. “Ficamos dias na contagem regressiva para a volta dela. Lidar com a saudade é um desafio para todos os pais. Mas sabemos que essa experiência inédita é o tipo de oportunidade que passa uma só vez. Esse sempre foi o sonho da Ana Laura e consideramos que só pelo fato dela ter se virado sozinha, tendo passado por situações na qual ela foi protagonista da sua própria vida, tudo valeu a pena”, disse.





Além dos alunos que foram para o Canadá, retornaram recentemente mais 78 estudantes que estavam na Nova Zelândia, com desembarques realizados entre os dias 26 e 30 de junho. Outro grupo, com 53 estudantes, deve chegar ao Brasil entre os dias 5 e 6 de julho. Assim como os demais intercambistas, esses alunos foram acompanhados por coordenadores locais e participaram de diversas atividades escolares e comunitárias, representando a educação paranaense no Exterior.





2026





A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) publicou nesta quarta-feira (2) o Edital nº 61/2025, que convoca os 589 primeiros estudantes classificados no processo seletivo do Programa Ganhando o Mundo 2026. A convocação contempla o primeiro colocado de cada município paranaense – dez cidades não tiveram representação –, com pontuação e status dentro da classificação geral, e 200 beneficiários do Bolsa Família. O Edital nº 60/2025 também relaciona os cerca de 7 mil alunos que estão fazendo parte do processo.





Nesta edição, o programa levará 2 mil alunos da rede estadual de ensino para estudarem, por um semestre letivo, em países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. As próximas convocações contemplam as vagas proporcionais aos municípios e eventuais vagas remanescentes.





Ganhando o mundo





Maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil voltado à rede pública estadual, oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas e culturais em instituições internacionais de excelência. Desde a sua criação, em 2022, mais de 2.500 alunos, professores e diretores já foram beneficiados pela iniciativa, que ultrapassa R$ 500 milhões em investimentos – cobrindo passagens, bolsa-auxílio, documentação e suporte completo.









