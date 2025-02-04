Programa Mais Professores dá desconto a docentes em hospedagens

O MEC (Ministério da Educação), o MTur (Ministério do Turismo) e a ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) formalizaram, nesta segunda-feira (3) parceria para oferecer descontos de 15% a professores da rede pública de educação básica em hotéis de diversas partes do país.





A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, bem como de incentivo à docência no país.

O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a iniciativa. “São formas que a gente está criando para reconhecer o papel importante dos nossos professores e professoras em todo o país”.





O benefício estará disponível de 1º de março até 31 de março de 2026. As reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro de 2025.

O desconto de 15% é válido no valor total das tarifas vendidas por meio de site eletrônico ou central de reservas da rede hoteleira associada à ABIH Nacional que aderir à ação anunciada nesta segunda-feira. São cerca de 40 mil hotéis. O desconto é válido, inclusive, em feriados e datas de grandes eventos, sujeitos à disponibilidade de hospedagem. E durante a alta temporada, os descontos serão realizados em cima dos valores cobrados no período.





Para o desconto ser aplicado, ao fazer a reserva, o professor deve apresentar um comprovante de atuação profissional, como a carteira de identificação funcional ou o cabeçalho do contracheque.

O ministro da Educação apontou também benefícios exclusivos a professores oferecidos em parceria com bancos públicos e outros ministérios, como o cartão de crédito com anuidade grátis e condições especiais para a compra de produtos e equipamentos.





O ministro do Turismo, Celso Sabino, entende que valorizar os professores é reconhecer que estes profissionais são os maiores e principais influenciadores da sociedade brasileira. “Fazer as professoras e os professores viajarem pelo Brasil é, também, um estímulo a essa potente máquina de influência que os professores exercem sobre os seus alunos.”

Para o ministro do Turismo, quem ganha com essa medida é a educação do país e os alunos em sala de aula. “O professor vai dar uma aula muito mais rica em cultura, em experiência para passar a seus alunos, além de fazer com que essa categoria, tão importante para qualquer sociedade no mundo, possa também ter o seu momento de lazer, de férias e mais condições de viajar pelo nosso Brasil”.





O programa Mais Professores para o Brasil foi lançado em janeiro deste ano.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar os estudantes a ingressarem e permanecerem em cursos de educação superior voltados à formação de professores que atuarão na educação básica.





O programa tem a Bolsa de Atratividade e Formação para a Docência, a bolsa Pé-de-Meia Licenciaturas, com valor mensal de R$ 1.050 aos estudantes dos cursos de licenciatura presenciais, sendo R$ 700 mensais, somados ao incentivo à docência no valor mensal de R$ 350, na modalidade de poupança. Este último valor acumulado poderá ser resgatado somente após a conclusão do curso de licenciatura, com a condição do formando se tornar professor da rede pública de educação básica.





Além do Pé-de-Meia Licenciaturas, o programa Mais Professores prevê a Bolsa Mais Professores (R$2,1 mil/mensais), Prova Nacional Docente, Portal de Formação e ações de valorização em parceria com bancos públicos e outros ministérios.





Ao todo, o programa Mais Professores prevê o atendimento de 2,3 milhões de docentes em todo o país. E o número de estudantes impactados deve chegar a 47,3 milhões.



