Redação Enem: Frases temáticas ajudam a elaborar textos em sintonia com a proposta

As frases temáticas são como uma espécie de bússola para o candidato se encontrar dentro da proposta da redação. É a partir delas que o processo de elaboração do texto ganha forma, e também se o estudante terá dificuldade ou não em desenvolver suas ideias.

De acordo com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista de Londrina, as frases temáticas devem aparecer ao longo do texto, mas é preciso definir estratégias para que não transmita uma sensação de repetição. “Se colocada no lugar correto, dentro do texto, o corretor da prova saberá se o aluno entendeu o que foi pedido”, afirmou.

Para isso, a primeira vez em que a frase temática deve aparecer é justamente no início do texto. É ali que Castilho explica que o candidato inicia a elaboração de sua tese. “Somando a frase temática, mais verbo e complemento que indiquem o ponto de vista defendido e a ser justificado, o candidato começa a desenvolver seus argumentos”. Segundo ele, o modelo de texto do Enem exige que essa etapa aconteça. “Se você não apresentar a tese, deixa de ser um texto dissertativo-argumentativo”, completou.





Como exemplo do tema da redação da versão impressa da prova, “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, Castilho explica que a palavra ‘estigma’ deu o tom de argumentação para o candidato, e que o uso de palavras menos comuns no cotidiano é um atalho para que a tese possua aquele foco.

“Faz parte da habilidade de leitura e interpretação compreender qual é a palavra mais importante da frase. Neste caso, foi o 'estigma'. Então o aluno deveria primeiro apresentar teses que contextualizassem esse estigma, para depois abordar as doenças mentais, trabalhando esses termos de forma separada. Se não fizesse isso, poderia caracterizar fuga ao tema e zerar a prova”, alertou.





