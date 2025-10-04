Pesquisar

Comissão da Verdade

Relatório da Universidade Estadual de Londrina retrata repressão vivida na instituição durante ditadura

Simoni Saris - Grupo Folha
04 out 2025 às 14:30

Reitor Oscar Alves recebe militares na UEL - Década de 1970. Foto: Acervo Sauel
Os participantes da reunião ordinária do Conselho Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) desta sexta-feira (3) presenciaram um momento histórico não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade. Após dez anos de trabalho, a Comissão da Verdade da UEL concluiu o relatório que retrata o período de repressão vivido na instituição durante a ditadura militar que se instalou no Brasil após o golpe de Estado de 1964 e foi mantido por 21 anos.


O relatório, votado e aprovado por unanimidade pelos membros do conselho, tem 487 páginas e reúne documentos, depoimentos e outros registros históricos que ajudaram os membros da comissão a reconstituírem um passado no qual a vigilância do Estado sobre as atividades acadêmicas resultava, não raramente, em atos de violência. Confira aqui o documento na íntegra.

Uma das principais fontes de pesquisa utilizadas pela comissão foram os registros da AESI (Assessoria Especial de Segurança e Informação), que funcionava em instalações dentro da própria universidade e tinha como finalidade primordial a espionagem de estudantes, professores e servidores acusados de fazerem oposição ao regime ditatorial.


A maioria dos casos relatados à Comissão da Verdade da UEL refere-se ao cerceamento da liberdade de expressão, mas houve depoentes que revelaram casos de prisões arbitrárias, ameaças e violência física e/ou psicológica praticadas pelo aparato de segurança do regime.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA

Comissão da verdade UEL Universidade Estadual de Londrina Universidade Estadual de Londrina (UEL) Ditadura repressão
