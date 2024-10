Secretaria de Educação de Rolândia divulga calendário de rematrículas para rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal de Educação de Rolândia (região metropolitana de Londrina) divulgou o calendário para o período de rematrículas nas instituições municipais para o ano letivo de 2025.





Os pais ou responsáveis legais pelos alunos já matriculados na rede municipal de ensino, devem ficar atentos aos comunicados da escola informando o dia da rematrícula de seus filhos para garantir a vaga para próximo ano letivo.





O período de rematrícula será entre os dias 15 de outubro a 10 novembro. Veja a baixo os documentos nescessários.

- Atestado de Vacinação.

- Cópia ATUAL da fatura da Copel ou Sanepar. (Caso a fatura não esteja no nome do responsável pelo aluno, este deverá apresentar outra conta junto com a de luz/água em seu nome para comprovar o endereço);

- Declaração de participante do programa Bolsa Família com o número do NIS (para quem recebe o benefício);

- cópia do cartão SUS.





