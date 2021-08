“Sextou Sociológico” promove segundo debate sobre desigualdade social

O segundo encontro da nova temporada do “Sextou Sociológico”, realizado pelo Projeto de Extesão da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Práxis Itinerante, está marcado para esta sexta-feira (27) às 19h30. A transmissão é ao vivo no canal Práxis Itinerante UEL (acesse aqui). Interessados em receber certificado de participação podem se inscrever Aqui.

Participam deste encontro/curso o arcebispo metropolitano de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, a promotora de Justiça da 24ª Promotoria de Londrina, Susana Broglia Feitosa de Lacerda, e a mulher em situação de rua, Marcia Andréia Fabisiak. Cada convidado trará sua perspectiva e experiência em relação à temática “Desigualdades sociais e a população em situação de rua”.





Estudos, debates e diálogos fazem parte da programação da segunda temporada do Sextou Sociológico, que começou no último dia 20 de agosto. O objetivo dos encontros é situar estudantes e demais interessados sobre temas e debates acerca das desigualdades sociais e suas interfaces com outras esferas da sociedade brasileira contemporânea.

O primeiro encontro teve a participação de pesquisadores e coordenadores do Movimento da População de Rua. Os próximos encontros, sempre às sextas-feiras, estão previstos até 3 de dezembro e serão divulgados na rede social do projeto Práxis Itinerante.

Organização - O Sextou Sociológico é uma das frentes de atividades do projeto de extensão Práxis Itinerante: Novas perspectivas para a Juventude e Populações Vulneráveis. O projeto é coordenado pelo professor Fábio Lanza, do Departamento de Ciências Sociais, do CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), e tem participação ativa de diversos estudantes do curso de Ciências Sociais.





De acordo com o professor Fábio, os convidados chamados para do debate possuem envolvimento direto com os debates e diálogos acerca da temática “população em situação de rua”. Ele reforça o convite à comunidade universitária para participar do debate. “Deixamos aqui o convite para que as pessoas entrem na plataforma do Youtube e se inscrevam no canal do projeto Práxis Itinerante. Contamos com a sua presença”.

Mais informações pelo e-mail [email protected].