Festival de Londrina terá encontro musical de alto nível nesta segunda

O 45º Festival Internacional de Música de Londrina recebe nesta segunda-feira (14), às 20h30, no Teatro Ouro Verde, um encontro musical de alto nível com dois grandes nomes da música erudita brasileira: a pianista Erika Ribeiro e o contrabaixista Rodrigo Fávaro.





Reconhecida como uma das mais expressivas pianistas brasileiras da atualidade, Erika Ribeiro é admirada por sua musicalidade refinada e grande versatilidade. É celebrada pelos diversos estilos pianísticos que aborda, tanto em sua maneira de tocar quanto nos repertórios que interpreta.

No concerto, Erika passeia entre o clássico e o contemporâneo e revisita compositores sem barreiras de gênero musical como Chopin, Villa-Lobos, Egberto Gismonti, Léa Freire e Hermeto Pascoal. Ela vai dividir o palco com Rodrigo Fávaro, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Brasileira, para interpretar a obra deslumbrante Fantasiestucke, do compositor alemão Robert Schumann.





Erika tem se apresentado como solista e camerista nas principais salas de concerto do Brasil, como o Theatro Municipal de São Paulo, Sala Cecília Meireles, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Sala São Paulo, Sala Minas Gerais, e também no exterior, em países como Alemanha, Áustria, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Oman, Portugal, Polônia, Suíça e Uruguai.

Conquistou inúmeros concursos nacionais de piano, e já lançou quatro álbuns:





"Erika Ribeiro: Igor Stravinsky, Hermeto Pascoal, Sofia Gubaidulina" (2021) indicado ao Grammy Latino 2022 na categoria "Melhor Disco de Música Clássica"; "Images of Brazil" (2018) e "Navigator of Silences" (2024), ambos em parceria com a violinista Francesca Anderegg; e "Entre Luas" (2023), ao lado da cantora Tatiana Parra, que recebeu destaque na revista japonesa "Latina" como um dos melhores discos do ano.

Rodrigo Fávaro





Além de solista do naipe de contrabaixo da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Rodrigo Fávaro integra a Orquestra Sinfônica da UFRJ e a Orquestra de Câmara Johann Sebastian Rio. Bacharel em Contrabaixo pelo Instituto de Artes da Unesp, ingressou na Haute École de Musique de Genève, na Suíça, em 2002, onde concluiu o mestrado em Performance Musical com especialização em Solista (2005) e o mestrado em Repertório Orquestral (2006).

Atuou com a Orchestre de la Suisse Romande (2004 e 2009), a Orquestra Sinfonietta de Lausanne e a Orchestre de Chambre de Genève, todas na Suíça. Ministrou cursos no Festival Internacional de Música de Londrina (2023-2024); no Festival Internacional de Música do Pará (2022); no Festival Internacional de Barra Mansa (2017-2019) e no Jeunesses Musicales Suisse, em Charmey, Suíça (2006-2007).





Em 2020, desenvolveu conteúdo didático para contrabaixistas do Sistema Nacional de Orquestras Sociais da Funarte. Atualmente, ministra aulas para alunos do projeto educacional Conexões Musicais da Orquestra Sinfônica Brasileira.

SERVIÇO:

45º FIML – Marajó Apresenta Erika Ribeiro e Rodrigo Fávaro

Quando: segunda-feira (14)

Onde: Teatro Ouro Verde

Horário: 20h30

Ingressos na plataforma Sympla

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; LDN Grill; Cultural Hall; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.

Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





