UEL divulga 8ª convocação do Vestibular 2021; são 31 candidatos de 14 cursos

A Cops ( Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta quinta-feira (26) a 8ª convocação do Vestibular 2021 (confira aqui) . O Edital traz 31 classificados em 14 cursos de graduação -Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Farmácia, Fisioterapia e História.

A lista completa de convocados pode ser acessada no site da Cops (acesse). Os convocados deverão fazer a pré-matrícula (obrigatória) já a partir desta quinta-feira, no Portal do Estudante (acesse aqui). A pré-matrícula vai até as 23h59min do próximo dia 30 de agosto. Os estudantes deverão fazer o upload dos documentos pessoais e acadêmicos, conforme prevê o edital disponível no portal da Cops.

As aulas na Universidade, do ano letivo 2021, tiveram início em agosto, por meio do sistema remoto emergencial. No retorno das aulas presenciais, os candidatos aprovados na 8ª convocação deverão apresentar os documentos comprobatórios, de acordo com o cronograma a ser disponibilizado posteriormente pela Prograd (Pró-Reitoria de Graduação).

Confira o Calendário de Convocações do Vestibular 2021.