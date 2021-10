UEL lança edital para incubação de empresas de base tecnológica para 2022

A Aintec (Agência de Inovação Tecnológica) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) lança nesta semana o Edital de Seleção 2021 para empreendimentos a serem abrigados na Intuel (Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL) em 2022. As inscrições vão até 22 de outubro.

Estão abertas cinco vagas, todas para empreendimentos de base tecnológica, nas modalidades de incubação residente (no âmbito da universidade) ou não-residente. As inscrições podem ser feitas no site da Aintec, sem custos. O resultado final do processo será divulgado também no site da agência. Candidatos aprovados e não selecionados formarão um cadastro de reserva, válido por seis meses.

Podem ser incubadas na Intuel empresas que se encaixem nas características das startups de tecnologia. Segundo o gerente da Intuel, Thiago Spiri Ferreira, o processo vai se concentrar em empresas de hard science, ou seja, que possuem ideias inovadoras desenvolvidas por pesquisadores da UEL ou comunidade externa e que necessitem de serem comercializadas, com a expertise e estratégia disponibilizadas pela Incubadora.





“Procuramos pesquisadores plenos, de qualquer área do conhecimento, com base tecnológica”, afirma Ferreira.

Cada empreendedor ou empresa deve inscrever apenas um projeto. Os critérios de seleção para o processo serão os estabelecidos pela plataforma Cerne, um modelo de qualidade nacional utilizado pela Intuel. De acordo com Ferreira, o processo seletivo se dará em três fases. Na primeira, classificatória, os candidatos devem preencher o formulário com dados do empreendimento ou ideia, disponível neste link, e gravar e enviar um vídeo com rápida apresentação (pitch) sobre o negócio ou ideia, de no máximo 5 minutos de duração.





Já a segunda fase, eliminatória, atenderá aos requisitos do edital. Na terceira etapa do processo, também classificatória, os candidatos passarão por uma banca, com base na análise do formulário de inscrição e pitch do projeto. “Para este ano, consideraremos aprovados os candidatos que conseguirem nota 7”, confirma Ferreira.





STARTUP E MERCADO – A Intuel é uma das responsáveis, segundo o gerente da incubadora, de estabelecer um elo entre as startups de tecnologia e o mercado, por meio da atuação da universidade. Com processo de incubação de 24 a 48 meses, a Intuel recebe desde empresas com ideias inovadoras, mas sem um empreendimento formalizado, até startups já em andamento.





Atualmente, a Intuel abriga 14 empresas em incubação. “Temos três em processo de graduação, mas conseguimos atender entre 10 a 15 empresas simultaneamente. Nossa meta, para 2023, é ter 15 empresas incubadas”, informa.





Em 2019, último ano em que houve graduação de empresas pela Aintec, saíram da incubadora para o mercado seis empresas. Em 2020, não houve graduação de empresas, por conta da pandemia.