UEL oferta 300 vagas para especializações EaD

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para duas especializações a distância para a formação de novas turmas: Ensino de Inglês para Crianças e Educação Física Inclusiva. São 300 vagas em 16 cidades no Paraná.





CONFIRA AS CIDADES





A pós-graduação em Ensino de Inglês para Crianças será ofertada em nove cidades do Paraná: Assaí, Nova Santa Rosa, Reserva, Rio Negro, Telêmaco Borba, Tibagi, Três Barras do Paraná, Turvo e Ubiratã, totalizando 150 vagas.

Podem participar graduados em licenciatura em letras português/inglês, em letras língua inglesa, em pedagogia e demais licenciaturas. O foco do curso é o ensino de inglês na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).





Interessados em se inscrever deverão apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa ou documento que comprove que o profissional atua ou que atuou nos últimos 3 anos no ensino de inglês.

Já a especialização em Educação Física Inclusiva está com 150 vagas disponíveis em dez polos: Arapongas, Campo Largo, Cândido de Abreu, Curitiba, Guarapuava, Nova Santa Rosa, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São João do Ivaí e Três Barras do Paraná.





O curso é destinado a graduados em Educação Física que atuam na educação básica ou em instituições de ensino com atendimento a pessoas com deficiência.

INSCRIÇÕES TERMINAM EM 31 DE MARÇO





O período de inscrição para ambos os cursos foi prorrogado e termina no dia 31 de março. A taxa de inscrição é de R$ 81,00. O resultado da seleção será divulgado em 8 de abril.

Os alunos dos cursos EaD da UEL realizam os estudos a distância, porém também precisam ir até os polos de matrícula para participar de atividades presenciais obrigatórias como provas semestrais. Ao final do curso, os aprovados recebem certificado pela UEL.





A documentação exigida para fazer a inscrição e os critérios de seleção de cada pós-graduação estão disponíveis nos editais nº 010/2025 (Ensino de Inglês para Crianças) e 011/2025 (Educação Física Inclusiva). Confira as informações no site do Nead/UEL .

EAD NA UEL





O Nead/UEL (Núcleo de Educação a Distância da UEL) iniciou as atividades em 2009 e integra o Labted/UEL (Laboratório de Tecnologia Educacional). A Universidade Estadual de Londrina já contribuiu para a formação de, aproximadamente, 3 mil alunos em cursos de especialização e de graduação ofertados nessa modalidade de ensino.





Os cursos EaD são viabilizados por meio do UAB (Sistema Universidade Aberta do Brasil) vinculado à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no Ministério da Educação. O programa de educação a distância busca qualificar professores da educação básica, democratizar o acesso ao ensino superior e fomentar o desenvolvimento dos municípios por meio da formação profissional. Os polos UAB instalados nas cidades de apoio auxiliam na descentralização das atividades presenciais obrigatórias.





A UEL oferece, atualmente, duas graduações a distância (Licenciatura em Computação e Tecnologia em Gestão Pública) e duas pós-graduações (Tecnologias de Informática na Educação e Educação Digital para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Novos cursos serão implementados de forma gradual em 2025 e 2026.





Saiba mais no site do Nead/UEL .





