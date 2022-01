UEL promove live para tirar dúvidas sobre o Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo nesta segunda

Nesta segunda-feira (10), a UEL (Universidade Estadual de Londrina) irá promover uma live para tirar dúvidas a respeito do edital do Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo. A transmissão será no canal do YouTube da UEL, às 19h30.

O Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo/Lei Aldir Blanc – Qualificação de Empreendimentos Criativos do Setor Cultural do Paraná tem como objetivo prestar apoio a empreendimentos culturais e qualificar os integrantes de iniciativas criativas do Estado do Paraná.

Os recursos do edital totalizam cerca de R$ 16 milhões e são provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC), oriundos da Lei Federal 14.017/2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc), repassados à FAUEL por meio de Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre a UEL, FAUEL e SECC.





Ao todo, estão sendo ofertadas 950 bolsas, que variam de R$ 7.500,00 a R$ 28.500,00, para Microempreendedor Individual (MEI); Empresário Individual (EI); Microempresas Ltda. (ME); Empresas de Pequeno Porte (EPP); Entidades Culturais Privadas Sem Fins lucrativos; Cooperativas Culturais; e Coletivos Culturais realizadores de Festivais e Mostras do setor cultural não formalizados, representados por Pessoa Física.





Os inscritos devem ter atuação comprovada na área de Economia Criativa do setor da cultura e estar sediado no Paraná há pelo menos dois anos.

Os projetos culturais contemplados garantem vaga no curso on-line "Cadeia produtiva da Cultura: Economia Criativa e Solidária", que tem a finalidade de qualificar a atuação dos agentes e produtores culturais no estado. Serão 160 horas, feitas de forma remota entre os meses de março e maio, com temas que abordam Políticas Culturais, Economia Criativa, Produção e Gestão Cultural, entre outros.





As inscrições podem ser feitas até dia 16 de janeiro, às 23h59, no site www.fauel.org.br. Para se inscrever, é necessário preencher todo o formulário, enviar a documentação exigida e gravar um vídeo-depoimento entre 5 e 10 minutos, que deve ser postado no YouTube.