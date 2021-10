UEL terá implantada estrutura para Pesquisa em Inteligência Artificial voltada para o Agro

É lançado nesta sexta-feira (22) novo Arranjo de Pesquisa e de Inovação em Inteligência Artificial voltado ao setor do Napi Agro, que será implantado no prédio do Laboratório de Medicamentos da UEL

(Universidade Estadual de Londrina), situado na avenida Tiradentes, 6565.

O Napi Agro representa uma parceria entre o Governo do Paraná e Universidades do Brasil e da China para promoção de programas e atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na área do agronegócio, saúde e bem-estar.





A cerimônia de lançamento começa a partir das 11 horas, no prédio do Laboratório e contará com a participação do reitor da UEL, Sérgio Carvalho, o vice-reitor, Décio Sabbatini, autoridades e convidados.

A UEL vai atuar por meio de pesquisas nas áreas Biológicas, da Engenharia Elétrica, das Ciências da Computação e da Agronomia. A política de fomento desenvolvida pela SETI e pela Fundação Araucária ligada à inovação está relacionada à implantação de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Os NAPIs organizam de forma integrada a concessão de bolsas, custeio, capital e infraestrutura.





Inovação e tecnologia





O futuro Laboratório de Inteligência Artificial deverá ocupar uma parte das instalações do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial no Agro, que será estruturado no Laboratório de Medicamentos da UEL, na região oeste de Londrina.





O projeto pretende angariar recursos do governo federal e ser um local para reunir e estimular parcerias entre pesquisadores, startups e empreendedores, além de sediar o futuro Hub de Inovação da UEL.





Segundo a professora Cristianne Cordeiro Nascimento, diretora de Planejamento e Integração Acadêmica da Proplan (Pró-reitoria de Planejamento) da UEL, a parceria é fruto de tratativas relacionadas ao setor da Inteligência Artificial, considerando o potencial das Universidades paranaenses. Como o Paraná é polo em produção agrícola, a proposta foi desenvolver projetos com foco nessa área.