UEM abre inscrições para auxílio alimentação para estudantes socioeconomicamente vulneráveis

No momento, o auxílio corresponde à distribuição de marmitas no RU (Restaurante Universitário), cada estudante tem direito a até duas refeições diárias (almoço e jantar). Quando as atividades do RU retornarem, o auxílio será por meio de tickets e/ou crédito na carteira do estudante emitida pelo DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos).

No campus sede, em Maringá, serão ofertados 180 benefícios, sendo 153 neste edital e 27 destinados a futuros calouros do ano letivo de 2022, em edital específico. As inscrições seguem até 6 de fevereiro, pelo e-mail [email protected]

Inscrições





Para fazer a inscrição, o candidato deve encaminhar, no e-mail, a ficha de inscrição, comprovante de renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, além de apresentar os documentos referentes à composição familiar - cópia dos documentos RG, CPF, certidões de nascimentos, termo de guarda, tutela ou curatela (se pertinente), certidões de óbitos dos pais, do cônjuge ou do companheiro (a); comprovante de renda; situação habitacional; comprovante de residência; situação acadêmica; gastos com transporte coletivo intermunicipal; e comprovação de tratamento de saúde contínuos e sistemáticos. O e-mail deve ser identificado com o assunto “Inscrição auxílio alimentação”.





No dia 11 de fevereiro será divulgado o deferimento ou indeferimento das inscrições; os candidatos com inscrição indeferida podem apresentar recurso até dia 18. No dia 23 do mesmo mês será divulgada a lista final da seleção. O auxílio passa a valer a partir do dia 3 de março e segue até 16 de dezembro.