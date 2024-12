UEM divulga edital para a contratação de 65 professores temporários por meio de teste seletivo

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários da UEM (Universidade Estadual de Maringá) lançou edital nº 424/2024-PRH, de teste seletivo para a contartação de professores temporários pelo período máximo de dois anos. Os salários podem alcançar R$ 10.687,27 para professor doutor.





Ao todo, estão sendo disponibilizadas 65 vagas (11 para cotistas) distribuídas em 59 áreas de conhecimento. O sorteio para distribuição das quatro vagas para PcDs (Pessoas com Deficiência) e sete para negros (pretos e pardos) ocorreu no dia 2 de dezembro.

Organizado pela RES (Divisão de Recrutamento e Seleção), da Diretoria de Recursos Humanos, o sorteio pôde ser acompanhado de forma presencial ou pela transmissão ao vivo pelo YouTube.





As 65 vagas abertas para professor temporário abrangem áreas de conhecimento de todos os centros de ensino da instituição. As inscrições começam nesta sexta-feira (13) e vão até o dia 9 de janeiro de 2025, pela Internet, no endereço eletrônico www.uem.br/concurso.

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição também deverão ser feitos pelo endereço eletrônico www.uem.br/concurso em link relativo às informações do edital 424/2024-PRH, via Menu do Candidato, nos dias 13 e 16 de dezembro, com resultado previsto para o dia 18 deste mês.





A prova didática do teste seletivo será aplicada de 3 a 7 de fevereiro de 2025. O resultado da pontuação da avaliação de títulos e currículo deverá ser divulgado no dia 17 de fevereiro no endereço eletrônico www.uem.br/concurso, em link específico do teste seletivo.

Outras informações sobre o concurso público podem ser obtidas no site de concursos da UEM e no link específico do edital nº 424/2024 - PRH.





SERVIÇO:





Teste seletivo para professores





Inscrição: 13/12/2024 a 9/1/2025

Prova didática: 3 a 7 de fevereiro de 2025

Resultado da pontuação da avaliação de títulos e currículo: 17/2