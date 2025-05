UEM divulga listas de aprovados no Vestibular de Verão e PAS

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgou a listas de aprovados no Vestibular de Verão e no PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2024. O resultado já estão disponíveis no site da CVU (Comissão Central do Vestibular Unificado) e no aplicativo Vestibular UEM, disponível no Google Play e App Store.





O vestibular aprovou 874 candidatos, preenchendo cerca de 98% das 892 vagas ofertadas. No PAS, foram 361 aprovados, ocupando 96,5% das 374 vagas disponíveis. No total, 1.234 estudantes garantiram ingresso na Universidade.





Os desempenhos dos candidatos que realizaram as etapas 1 e 2 também foram publicados, no mesmo endereço eletrônico, assim como o listão geral de cada concurso. O ingresso dos aprovados está programado para março de 2025, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil.





VESTIBULAR DE VERÃO





O primeiro colocado geral do vestibular foi João Vítor de Oliveira Forli, estudante de Maringá, candidato ao curso de Medicina, que alcançou 351,1 pontos, de um total máximo de 420. De acordo com a CVU, os cinco primeiros colocados da classificação geral são do curso de Medicina.





O candidato mais velho aprovado, por meio do sistema de cotas de Pessoas com Deficiência (PcD), foi Valmor de Fátima Ferreira Bueno, com 66 anos, no curso de Zootecnia.





O primeiro lugar geral do PAS foi Daniel Bento Xavier, estudante de Maringá, aprovado no curso de Medicina. Ele somou 1.383 pontos nas três etapas do processo, de um total de 1.800 (cada prova vale 360, porém as etapas 2 e 3 têm peso 2).





De acordo com a CVU, os três primeiros colocados são do curso de Medicina. Depois, a classificação contempla candidatos de Ciência da Computação, Direito e Odontologia.