UEM publica editais de abertura de inscrições do vestibular de verão e do PAS

A CVU (Comissão do Vestibular Unificado) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) publicou os editais de abertura do Vestibular de Verão e do PAS (Processo de Avaliação Seriada) de 2024.





Ao todo estão disponíveis 1.266 vagas para mais de 70 cursos de graduação. Os regulamento, cronograma e número de vagas dos processos seletivos podem ser consultados no site da CVU e no App do Vestibular UEM.

As inscrições vão de 1º de outubro a 5 de novembro para ambos os concursos. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 7 de novembro. Já o período para solicitação de isenção da taxa se estende entre 1º e 10 de outubro.





As provas do PAS serão aplicadas em 1º de dezembro deste ano, enquanto o Vestibular de Verão tem provas marcadas para 12 de janeiro de 2025. Ambos os processos seletivos ofertam vagas para ingresso em março do ano que vem, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil.

Ao todo, os processos somam 1.266 vagas para mais de 70 cursos de graduação presenciais e gratuitos, distribuídos entre o câmpus sede da UEM, em Maringá, e outros cinco câmpus regionais - Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama.





No PAS os candidatos da terceira etapa concorrem a 374 oportunidades de ingresso – 209 para ampla concorrência e 165 via política de cotas sociais, para negros e para PcD (Pessoas com Deficiência).

Já para o Vestibular de Verão estão disponíveis 892 vagas no total, 489 para ampla concorrência e 403 destinadas às cotas e seguem válidas as mudanças promovidas pela CVU no ano passado. A principal delas foi a eliminação da prova de conhecimentos específicos, para que cada candidato possa se inscrever em até três opções de cursos diferentes.





Desde os últimos processos seletivos, a novidade tem impactado positivamente no aproveitamento das vagas oferecidas no Vestibular de Inverno 2024, por exemplo, 99,36% das vagas tiveram candidatos aprovados.





Além disso, tanto Vestibular de Verão quanto PAS ofertam vagas para cinco novos cursos de graduação da UEM - Engenharia Têxtil e Serviço Social, no câmpus de Maringá; e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Tecnologia em Gastronomia, no CAU (Câmpus Regional de Umuarama).





Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU pelo telefone e WhatsApp (44) 3011-5705 ou pelos endereços de e-mail [email protected] e [email protected].