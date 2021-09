UEM terá em setembro a 15ª Mostra de Profissões

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) vai promover de 13 a 17 de setembro a 15ª Mostra de Profissões da instituição, que será desenvolvida no formato remoto, gratuita, contemplando vários campi regionais da instituição, tendo como público alvo estudantes do ensino médio.

O evento, que nos tempos pré-pandemia chegou a atrair alunos de vários estados brasileiros, além de estudantes de várias regiões do Paraná, é um evento no qual a universidade divulga aos interessados os cursos de graduação oferecidos pela UEM, no sentido de orientá-los sobre suas escolhas profissionais.





As explicações envolvem desde a grade curricular de cada graduação, passando pela infra-estrutura de laboratórios, até chegar as formas de atuação profissional e quais são as oportunidades ao término do curso, incluindo as opções de estudo em nível de pós-graduação.

Durante as lives, os visitantes também poderão sanar dúvidas com os professores e acadêmicos que estarão transmitindo as informações, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Em 2020, a Mostra recebeu mais de 8,7 mil visitas. Promovido pela Pró-Reitoria de Ensino, por meio da DEG (Diretoria de Ensino de Graduação), o evento terá toda a programação disponível em breve na Internet. Da mesma forma que em outubro de 2020, quando ocorreu a 14ª edição da Mostra, no site serão comunicados as datas e horários das lives. Todo o material produzido ficará disponível para posterior consulta. A página também terá vídeos com depoimentos de acadêmicos sobre os cursos, programas e projetos da UEM e fotografias da Universidade.