UEM terá mais de 9 mil candidatos para o vestibular de verão 2024 neste domingo

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) aplica neste domingo (12) as provas do Vestibular de Verão 2024 para mais de 9 mil candidatos. A avaliação terá início às 13h50, horário limite para a entrada dos vestibulandos nas salas de prova.





Além de Maringá (Noroeste), as provas serão aplicadas em outras dez cidades paranaenses: Apucarana (Centro-Norte), Campo Mourão (Noroeste), Cascavel (Oeste), Cianorte (Noroeste), Curitiba, Goioerê (Noroeste), Ivaiporã (Vale do Ivaí), Paranavaí (Noroeste), Ponta Grossa (Campos Gerais)e Umuarama (Noroeste). O ensalamento está disponível no Menu do Candidato, acessível no site da CVU (Comissão do Vestibular Unificado) ou no aplicativo

Os portões estarão abertos a partir do meio-dia e os candidatos poderão acessar as salas de prova a partir das 13h20. A CVU orienta que os estudantes saiam de casa cedo e cheguem ao local de prova com ao menos uma hora de antecedência.





Em cinco horas de avaliação, os vestibulandos deverão responder a 50 questões objetivas de conhecimentos gerais, no estilo somatória, além de uma redação com, no mínimo, 15 linhas escritas.

Exceto pelas questões de língua estrangeira – inglês, francês ou espanhol, conforme opção do candidato –, a prova é a mesma para todos os estudantes. Isso porque, em 2023, a CVU eliminou a prova de conhecimentos específicos, permitindo que cada candidato se inscrevesse em até três cursos, mesmo de áreas distintas.





VAGAS E CURSOS

Os 9.189 inscritos no concorrem a 892 vagas em mais de 70 cursos de graduação da UEM : 489 para ampla concorrência e 403 via política de cotas sociais, para negros e para PCD (Pessoas com Deficiência).





O processo prevê o ingresso dos aprovados em março de 2025, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil. O próximo ano letivo começará em março e terminará em dezembro de 2025.

Os gabaritos provisórios estarão disponíveis a partir das 10h de segunda-feira (13), dia seguinte à prova. Já o resultado final do Vestibular de Verão 2024 será publicado em 31 de janeiro de 2025, juntamente com o resultado do PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2024.





Mais informações sobre o vestibular estão no Manual do Candidato e no edital de abertura do concurso, disponíveis no site da CVU e no aplicativo Vestibular UEM. Em caso de dúvidas, é possível consultar a Secretaria Virtual da CVU.

ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA





Conforme orientação da CVU, os vestibulandos devem sair de casa com antecedência, uma vez que o deslocamento pode ser mais lento que o usual. A recomendação é chegar aos locais de aplicação, pelo menos, uma hora antes do início das provas.

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, portar documento oficial de identificação com foto. Também serão aceitos documentos no formato digital, em aplicativo oficial. Caso seja necessário uso de internet para a visualização do documento, a CVU informa que não fornecerá rede para esse fim. É responsabilidade do candidato verificar antecipadamente a cobertura de sua operadora no local de prova.





Para o preenchimento da folha de respostas, o vestibulando deverá usar, exclusivamente, caneta esferográfica com tinta azul escura e corpo transparente. Também é permitido o uso de lápis grafite e borracha no decorrer da avaliação. Conforme o regulamento, é proibido o uso de caneta opaca, lapiseira, corretivos e caneta marca-texto, bem como dicionários, livros, calculadora, telefone celular e aparelhos eletrônicos em geral, entre outros.





Durante a prova, os candidatos poderão consumir alimentos e bebidas (não alcoólicas), que deverão ser previamente vistoriados pelos fiscais de sala. Ao longo da avaliação, também será feito o registro do rosto dos vestibulandos para reconhecimento facial.





O tempo mínimo de permanência é de três horas. Portanto, os candidatos poderão deixar o local de prova a partir das 17h. Às 19h, obrigatoriamente, os vestibulandos que estiverem em sala deverão entregar a prova aos fiscais.