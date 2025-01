UENP divulga segunda chamada do Vestibular 2025; matrícula vai até dia 31

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) convocou nesta quinta-feira (23) os candidatos relacionados no edital para matrícula em Segunda Chamada do Processo Seletivo Vestibular UENP 2025. São mais de 300 nomes.





São vagas no três campus (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho), envolvendo os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras - Português e Inglês, Matemática, Pedagogia, Direito, Educação Física, Fisioterapia, História, Odontologia, Agronomia, Ciência da Computação, Letras - Português e Espanhol, Fruticultura, Medicina Veterinária, entre outras.

A nova seleção envolve vagas do concurso universal, cotas sociais e raciais e estudantes que optaram por cursos como segunda opção.





A matrícula online deve ser realizada até o dia 31 de janeiro. Os candidatos convocados devem realizar todas as etapas obrigatórias, obedecendo ao cronograma disposto no edital. A convocação para matrícula assegura apensas o direito à vaga, estando a matrícula condicionada à comprovação de atendimentos dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.





O Processo Seletivo Vestibular 2025 foi realizado no dia 1º de dezembro. O exame aconteceu nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho e os candidatos tiveram até cinco horas para responder 60 questões de diferentes disciplinas e elaborar a redação com o tema “Os desafios na formação do leitor na era digital”.