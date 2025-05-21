Pesquisar

UENP promove capacitação para combate à dengue com uso de drones

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
21 mai 2025 às 15:15

Divulgação/ UENP
A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) organizou, no dia 14 de maio, um treinamento com alunos da pós-graduação, doutorado e servidores do Departamento de Vigilância Ambiental da prefeitura de Londrina. A capacitação aconteceu na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e foi coordenada por integrantes do Projeto Estratégias e Prevenção a Combate à Dengue, do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.


O projeto, uma iniciativa do Nitec (Núcleo de Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas), é vinculado ao Programa de Extensão Universidade sem Fronteiras. O treinamento, realizado no LEGM (Laboratório de Entomologia Geral e Médica), incluiu aulas teóricas e práticas. O objetivo foi mostrar formas mais eficientes de combater a dengue e mapear focos do mosquito Aedes aegypti com uso de tecnologia.

Durante o encontro foi discutida a possibilidade de uma parceria entre o NITEC e o LEGM. A ideia é realizar um novo treinamento nas próximas semanas utilizando um drone de pulverização. O equipamento é capaz de depositar o larvicida desenvolvido na UEL em parceria com a UFPR (Universidade Federal do Paraná) diretamente nos criadouros.

O diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da UENP, Ederson Sgarbi, explicou que a oferta de capacitações está prevista no projeto.


Sgarbi destacou a aproximação institucional entre UENP e UEL, dentro da parceria com a prefeitura de Londrina. “Participaram da capacitação o coordenador do projeto, professor Rone Batista de Oliveira, Evelim Hespanhol, Jader Barros, Diego Vieira, Emilene Ferreira e Rodrigo Tanaka, além de pós-graduandos das áreas de Agronomia, Ciências da Computação e Ciências Biológicas. Juntaram-se ao grupo, o diretor do CCB, João Zequi, o professor do Departamento de Computação da UEL, Jacques Duílio Brancher e alunos de graduação e pós-graduação dos centros de Ciências Biológicas e Exatas da UEL, além de servidores da Vigilância Ambiental de Londrina”, detalhou.


UENP dengue Casos de dengue estudantes estudo Estudos
