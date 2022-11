UENP prorroga inscrições do Vestibular 2023 até 30 de novembro

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) prorrogou o período de inscrições do Vestibular de 2023 até 30 de novembro. Conforme a CPSV (Comissão de Processo Seletivo de Vestibular), a prova será feita em 15 de janeiro de 2023 nas cidades onde estão sediados os campus da Universidade: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.







O Vestibular UENP 2023 tem taxa de inscrição de R$ 150,00, que poderá ser paga até 1º de dezembro. O processo seletivo contará com prova de redação e a prova objetiva.

Na prova de redação, o candidato vai elaborar um artigo de opinião, no qual deverá desenvolver argumentação pautada em uma questão polêmica apresentada pela prova, a fim de convencer o leitor pressuposto pelo gênero a aderir a seu ponto de vista.





Na prova objetiva, os candidatos deverão responder 60 questões objetivas, sendo seis de cada área do conhecimento: Biologia; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna; Matemática; Química; Sociologia. As provas começarão às 13h30, com duração de até cinco horas, ou seja, até às 18h30. Os pontos de acesso de cada local de provas serão fechados, impreterivelmente, às 13h20.

