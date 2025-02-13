Unespar abre inscrições para 59 vagas de nível médio e superior em concurso

Estão abertas as inscrições, até o dia 6 de março, para o concurso público da Unespar (Universidade Estadual do Paraná). São ofertadas 59 vagas para agentes universitários e os cargos são para Nível Superior e Médio e os salários chegam a R$ 7,6 mil. As inscrições são feitas pelo formulário on-line .





As vagas serão distribuídas entre os campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

O certame preenche as seguintes funções para nível médio: Técnico Administrativo, Técnico de Informática, Técnico de Laboratório de Química e Técnico em Enfermagem. Para nível superior são as seguintes: Tradutor-Intérprete de Libras, Psicólogo e Químico.





A taxa de inscrição é de R$ 200 para nível superior e R$ 150 para nível médio. A isenção da taxa pode ser solicitada no momento da inscrição, até o dia 17 de fevereiro.

Podem solicitar a isenção:





- Membro de família de baixa renda e estiver inscrito/a no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto Federal 6.593/2008;

- Doador de sangue conforme estabelece a Lei 19.293 de 13 de dezembro de 2017 alterada pela Lei 20.310 de 10 de setembro de 2020;

- Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde conforme a Lei 13.656 de 30 de abril de 2018;



- Eleitores/as que tenham prestado serviço eleitoral, por no mínimo dois eventos eleitorais, consecutivos ou não. O benefício de que trata esta lei será válido por um período de dois anos a contar da data em que a ele fez jus.







Serão admitidos outros casos de isenções com previsão legal desde que solicitadas na forma do requerimento específico.

