Unicentro abre nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular 2025

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) abre nesta segunda-feira (12) as inscrições para o Vestibular 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro, exclusivamente pela página do Vestibular da Universidade.





Nesse processo são ofertadas 1.240 vagas, distribuídas entre 42 cursos de graduação, nos câmpus universitários de Guarapuava – Santa Cruz e Cedeteg; de Irati; e nos câmpus avançados de Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.





Depois de preencher o formulário com os dados pessoais, o candidato deve fazer o pagamento da taxa, no valor de R$ 170.

Das vagas ofertadas, 20% são reservadas para estudantes de escola pública; 5% para autodeclarados negros; e 5% para PCD (Pessoa com Deficiência). Todas as orientações, documentação necessária e modelos de autodeclaração e laudos também estão disponíveis no Manual do Candidato.