Unicentro abre processo seletivo para professores colaboradores

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) abriu nesta quarta-feira (16) o processo seletivo para a contratação de professores colaboradores. De acordo com o edital nº 117/2025, são ofertadas 42 vagas distribuídas entre os câmpus de Guarapuava e Irati. Os salários variam de acordo com a titulação e podem chegar a R$ 10.687,27.





Os candidatos têm até o dia 31 de julho para se inscrever. Na primeira etapa da inscrição, é necessário registrar os dados pessoais no site de concursos da Unicentro. Em seguida, é preciso enviar a documentação exigida no formato PDF por meio de protocolo digital. A taxa de inscrição é de R$ 108, com pagamento por boleto bancário.





Pedido de isenção





Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), prestadores de serviço eleitoral e doadores de sangue, medula óssea e leite humano podem solicitar a isenção da taxa até 18 de julho por meio de protocolo digital, após já terem concluído o preenchimento de dados da primeira etapa.





Prova de títulos e didática

A seleção será feita por meio de prova de títulos e de uma prova didática, que será realizada a partir no 2 de setembro. Das 42 vagas, 34 são para Guarapuava e oito para Irati. O resultado preliminar do teste será divulgado em edital a partir do dia 9 de setembro.





Vagas





Nos campus de Guarapuava há vagas para os departamentos de Ciência da Computação (2), Economia (1), Enfermagem (2), Engenharia de Alimentos (1), Geografia (2), Letras (1), Medicina (21) e Nutrição (2), além de duas vagas na Pró-Reitoria de Apoio ao Estudante (Proae).





Já no campus de Irati as vagas estão distribuídas entre os departamentos de Administração (1), Fonoaudiologia (1), Letras (3) e Pedagogia (1), com outras duas vagas também destinadas à Proae.





