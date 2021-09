Unioeste abre inscrições para vagas remanescentes

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) abriu nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes (Provare) 2021. O prazo se encerra no dia 13 de outubro.

A Unioeste está oferecendo 533 vagas em diversos cursos de graduação distribuídos nos cinco unidades: Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Os cursos oferecidos são Matemática, Pedagogia, Letras, Engenharia da Pesca, Turismo, Química, Educação Física, História, entre outros.

As principais formas de ingresso são utilizar as melhores notas do Enem e do Vestibular da Unioeste nos últimos cinco anos. Aqueles que não tiveram oportunidade de participar das edições anteriores poderão produzir uma redação, possibilitando sua participação na disputa às vagas disponíveis.





Na Unioeste, vaga remanescente é aquela não ocupada após a convocação para matrícula de todos os classificados no Vestibular ou SiSU para um determinado curso. As inscrições são gratuitas.

A divulgação da classificação deve acontecer em 18 de outubro e o início do ano letivo está previsto para 3 de novembro. Mais informações podem ser obtidas no site www.unioeste.br/provare.