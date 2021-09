UEL arrecada doações para campanha solidária do Dia das Crianças

Professores e servidores do CCA (Centro de Ciências Agrárias) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) organizam a campanha solidária “Vamos adoçar a vida de uma criança?” em comemoração ao dia 12 de outubro – Dia da Criança.

Com a doação da comunidade universitária, serão arrecadados recursos para a compra de doces, como balas, pirulitos e chocolate, para crianças do Residencial Flores do Campo, localizado na zona norte de Londrina.

Segundo a organização, o objetivo é montar 400 kits com os doces, que serão entregues dia 8 de outubro. A intenção é “tornar esse dia um pouco mais feliz” para as crianças.





Contribuição – Para colaborar com a campanha solidária “Vamos adoçar a vida de uma criança?”, a comunidade pode fazer a doação de qualquer valor até dia 1º de outubro.





A contribuição deve ser feita via PIX. A chave PIX é o CPF: 880.153.949-53 – Patrícia Mendes Pereira (diretora do CCA).