Universidade abre inscrições para programa online e gratuito de apoio a startups

O programa de aceleração de startups SpeedUp está com inscrições abertas. Promovido pela Hotmilk, ecossistema de inovação da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), a iniciativa busca impulsionar o crescimento de empreendimentos. As inscrições para o programa podem ser feitas até o dia 28 de agosto.



"Desenvolvemos o SpeedUp visando acelerar e auxiliar empresas que estão dando os primeiros passos. Com mentorias individuais, trilhas específicas e conexões disponíveis no programa, as startups podem evoluir muito", conta Marcelo Finger, coordenador de Inovação da Hotmilk.



A iniciativa é gratuita, online, tem duração de três meses e irá acelerar até 10 startups. O programa oferece conexões com o ecossistema de inovação, mentorias com especialistas de diversas áreas para startups, com mais de 10 fundos de investimento parceiros, oportunidade de negócios com mais de 240 empresas parceiras, acesso a grandes hubs de inovação e mais de R$ 150 mil em benefícios.



As vagas são limitadas e as startups selecionadas serão divulgadas em setembro. O resultado do processo de aceleração será apresentado em um Demoday (data a ser divulgada) com players do mercado e fundos de investimento para a oportunidade de mais geração de negócios. Além disso, as startups que melhor performarem terão vaga no programa de incubação da Hotmilk, o Evolution.



As inscrições para o SpeedUp já estão disponíveis e o programa é aberto a toda comunidade. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o link até o dia 28 de agosto: http://hotmilk.pucpr.br/SpeedUp/.