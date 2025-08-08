Pesquisar

ENSINO SUPERIOR

Universidade Estadual de Maringá divulga resultado do vestibular de inverno 2025

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 ago 2025 às 17:58

Foto: Divulgação
Os candidatos que prestaram o Vestibular de Inverno 2025 da Universidade Estadual de Maringá (UEM) já podem conferir a lista de aprovados no site e no App Vestibular UEM. O resultado foi divulgado às 10h desta sexta-feira (8). Ao todo, 936 candidatos foram aprovados para mais de 70 cursos de graduação da instituição.

O cartão de desempenho dos candidatos também estará disponível para consulta, nas mesmas plataformas. Os estudantes vão ingressar no primeiro semestre de 2026, previsto para iniciar em março. A prova foi aplicada no dia 13 de julho, para 9.045 candidatos, e registrou o menor índice de abstenção desde 2009, de apenas 8%.


O reitor da UEM, Leandro Vanalli, comemorou o sucesso do processo seletivo. “É uma grande satisfação perceber que tantos estudantes escolhem esta instituição para sua formação superior, pois temos atuado como referência na preparação de profissionais de alto nível em diversas áreas do saber. Parabenizo cada participante que realizou a prova e se dedicou ao máximo para obter um bom resultado, e felicito aqueles que conquistaram a aprovação nesta primeira chamada. Todos serão recebidos de braços abertos na UEM”, afirmou.


Em cinco horas de aplicação, os vestibulandos responderam a 50 questões de conhecimentos gerais, no estilo somatória, além de uma redação. O gabarito definitivo foi publicado em 25 de julho. Já a nota e a imagem da redação estão disponíveis desde o dia 27 de julho.


O curso mais procurado como primeira escolha dos vestibulandos foi Medicina, que somou 674 candidatos por vaga no sistema de cotas sociais e 628 inscritos por vaga na concorrência universal. Entre as opções mais concorridas, também destacaram-se Biomedicina e Engenharia de Software (71 candidatos por vaga no sistemas de cotas sociais), Psicologia (56,5, também pelo sistema de cotas) e Odontologia (53,8 no sistema universal).


O primeiro lugar geral foi aprovado no curso de Ciência da Computação, somando 356,3 pontos. Rafael Libardi Lulu tem 18 anos e é de Maringá. A candidata mais velha aprovada no concurso é Rosimeri Maria de Oliveira, que tem 55 anos. Ela é de Itambé e foi aprovada no curso de Engenharia Têxtil, no câmpus de Maringá. O mais novo aprovado no concurso passou em Engenharia de Alimentos, no câmpus de Umuarama, e tem apenas 14 anos. Gabriel é de Maringá e prestou o vestibular como treineiro. 

Matrículas e lista de espera

Os aprovados no Vestibular de Inverno deverão efetuar matrícula apenas após a divulgação dos resultados do Vestibular de Verão e do PAS. As datas para manifestação de interesse na lista de espera serão divulgadas posteriormente.

Mais orientações sobre as matrículas podem ser obtidas no site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). Demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do Vestibular ou no App Vestibular UEM. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU/UEM pelo WhatsApp (44) 3011-5705 ou pelo e-mail [email protected].

