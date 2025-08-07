Universidade Estadual de Londrina aprova criação do curso de Fonoaudiologia

O Conselho de Administração (CA) da UEL aprovou a criação do curso de Fonoaudiologia que deverá complementar a grade oferecida pelo Centro de Ciências da Saúde (CCS), que já disponibiliza as graduações de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. A proposta partiu do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas (PAC) e foi analisada por todas as instâncias – Conselho de Centro; Câmara de Graduação; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e CA. A solicitação segue agora para o governo do Paraná, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), responsáveis pela implementação efetiva da nova graduação.





A criação do curso conta com respaldo dos Conselhos Profissionais de Fonoaudiologia (Federal e Regional) que foram consultados pelo CCS e demonstraram grande interesse. A proposta também foi apresentada a gestores da área de saúde como forma de suprir uma demanda urgente de profissionais para atendimento na saúde básica de Londrina e em toda a macrorregião da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que reúne 22 cidades no Norte do Estado.

A proposta prevê implantar a graduação de Fonoaudiologia (bacharelado), com duração de cinco anos, no período matutino, com carga horária total de 4 mil horas, oferecendo 30 vagas anuais. Segundo a diretora do CCS da UEL e coordenadora da proposta, professora Andrea Name, existe ainda uma demanda acadêmica, ou seja, a de possibilitar que estudantes possam fazer um curso em uma Universidade Pública para suprir uma necessidade regional.





De acordo com levantamento apresentado aos conselheiros, há uma quantidade muito restrita de fonoaudiólogos que atendem a rede pública de saúde de Londrina, na assistência direta à população. Essa defasagem, acrescenta a diretora, confronta com o princípio de integralidade e universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconiza o atendimento completo e abrangente do paciente, considerando suas necessidades físicas, mentais, sociais e emocionais.

A proposta de criação do curso partiu do PAC, encabeçada pela diretora do CCS, Andrea Name Foto: Agência UEL



“Hoje nós não conseguimos implantar a assistência de forma adequada, integral, porque não temos profissionais que possam suprir essa demanda do mercado de trabalho”. Ela explica que, ainda do ponto de vista acadêmico, a graduação de fonoaudiologia é oferecida no Paraná em somente uma Universidade Pública, que é a Unicentro, no Campus de Irati. Dessa forma, o ideal é a implantação do curso na UEL para a formação de alunos de diversas condições socioeconômicas, os quais futuramente poderão atender a alta demanda de assistência à saúde da comunicação humana. “Entendemos que nossa proposta vai ao encontro daquilo que o Paraná precisa”, conclui a diretora.





A reitora da UEL, Marta Favaro, defende a criação do curso de Fonoaudiologia. Foto: Agência UEL

Como destacou a reitora da UEL, Marta Favaro, a Universidade foi criada há 55 anos com o compromisso de responder às demandas da sociedade. A proposta do novo curso de Fonoaudiologia, somada à recente iniciativa para a criação do curso de Geologia, reforça o papel da UEL como uma instituição protagonista na busca por soluções para desafios sociais e regionais.



“O compromisso de atender às necessidades da sociedade permanece vivo em cada nova proposta de curso. Fonoaudiologia vem ao encontro às crescentes demandas por atenção à saúde, especialmente na prevenção e reabilitação. Ao investir nessa área, reafirmamos o papel da UEL como uma universidade pública que forma profissionais comprometidos com a transformação social e com o cuidado com a vida em todas as suas dimensões”, defendeu.

Atendimento integral



O professor Paulo Melo, do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, é fonoaudiólogo e integrou a comissão de elaboração pedagógica do curso. Ele explica que o profissional da área é qualificado para atuar na promoção da saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação humana, bem como, no aperfeiçoamento dos padrões da audição, voz, fala, deglutição e linguagem. Atualmente a Fonoaudiologia conta com 15 especialidades.

“O profissional atende pacientes em todos os ciclos da vida, desde o bebê ao idoso. Existe uma demanda reprimida, por isso é necessário a formação de profissionais de qualidade para atender tanto o município como toda a região”, detalha.





O fonoaudiólogo é responsável pela triagem auditiva neonatal (exame da orelhinha que identifica a capacidade auditiva de recém-nascidos) e teste da linguinha, também realizado em bebês, para avaliar a mobilidade da língua e identificar a anquiloglossia (língua presa). Os fonoaudiólogos também são os profissionais que constatam casos de disfagia (quando o paciente aspira alimento ou saliva e vai para pulmão) em ambientes hospitalares, por exemplo.



Existe ainda o atendimento a crianças com necessidades especiais (PCDs), pessoas que sofreram AVC e têm sequelas e os pacientes da terceira idade que necessitam de acompanhamento e reabilitação. Ainda de acordo com o professor, a proposta inclui futuramente a construção de uma Clínica de Fonoaudiologia para realização dos estágios dos alunos de 4º e 5º anos. Por meio dessa estrutura, o curso poderá atender a população e, inclusive, profissionais que utilizam a voz, como jornalistas, professores, palestrantes, músicos e artistas. Além disso, terá conexão com outras graduações da UEL relacionadas à área da saúde, e outras, como Jornalismo, Artes e Música.





