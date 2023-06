Universidades estaduais abrem inscrições para contratar 220 professores temporários

O processo seletivo irá contemplar três etapas: prova didática; prova prática, quando for o caso; e prova de títulos. As duas primeiras fases seletivas são de caráter eliminatório e a prova de títulos é de caráter classificatório.

Na UEL (Universidade Estadual de Londrina), o edital prevê a contratação de 83 docentes com carga horária para 20 e 40 horas semanais. As inscrições começam na próxima segunda-feira (26) e terminam em 14 de julho. A taxa de inscrição varia de R$ 85,25 até R$ 264,40. O prazo para solicitar isenção vai até 3 de julho.

O Governo do Estado, por meio da Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), está com inscrições abertas para a contratação de 220 professores pelo PSS (Processo Seletivo Simplificado) em quatro universidades. A contratação é temporária e a convocação poderá ocorrer no prazo de até dois anos.





A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) divulgou edital para a contratação de 88 professores em diferentes áreas. As inscrições começam nesta terça-feira (20) e seguem até 24 de julho. Os interessados podem solicitar isenção da taxa de inscrição até 26 de junho.

As etapas da seleção são a prova didática com arguição – de caráter eliminatório e classificatório prevista para o dia 30 de agosto e avaliação do currículo, de caráter classificatório. As vagas são para os cinco câmpus da Unioeste, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. O candidato pode se inscrever em até duas vagas, desde que sejam para o mesmo câmpus.





A UEM (Universidade Estadual de Maringá) publicou edital para contratação temporária de docentes para o Câmpus Regional do Vale do Ívai, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. São três vagas para professores de Educação Física, nos seguintes campos do conhecimento: Saúde e Técnico Instrumental; Esportes Individuais; e Ginásticas e Manifestações Rítmicas e Dançantes.

