UTFPR abre inscrições para selecionar alunos para vagas remanescentes

Estão abertas as inscrições para os estudantes que quiserem tentar uma vaga remanescente em uma das 13 unidades da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). O prazo vai até o próximo dia 18 de julho e, em todo o Estado, são 64 cursos com vagas disponíveis para início das aulas em agosto deste ano.

No campus da UTFPR em Londrina, dos oito cursos de graduação ofertados, sete estão com vagas abertas. São eles: engenharia ambiental e sanitária; engenharia de produção; engenharia mecânica; engenharia química; engenharia de materiais; tecnologia em alimentos e licenciatura em química.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A UTFPR ainda não divulgou o número de vagas remanescentes disponíveis, o que deve ser feito somente após o encerramento do processo seletivo de meio de ano, o Mais Enem. No entanto, o diretor de Graduação da UTFPR Campus Londrina, Rafael Henrique Palma Lima, adiantou que haverá vagas para todos os sete cursos do campus que constam no edital.



Publicidade





Para se candidatarem, os estudantes devem acessar o link https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudantenautfpr/vagas-remanescentes e clicarem em “Inscrição”. O procedimento é gratuito, assim como o ingresso na universidade.



Publicidade





A seleção desses alunos será feita por meio de um processo simplificado, sem a aplicação de provas. Os candidatos às vagas remanescentes serão ranqueados de três formas. A primeira é por meio da nota obtida nos vestibulares da UTFPR em 2024 e em 2025. Quem não prestou o vestibular, poderá pleitear uma vaga utilizando a nota obtida nas provas do Enem, entre 2020 e 2024, e há ainda a possibilidade de ingressar na universidade com o histórico escolar.



Publicidade





“Na hora de fazer o ranqueamento, terão prioridade os candidatos que fizeram o vestibular na UTFPR, depois os que tiverem as notas do Enem e, por último, aqueles que só têm o histórico escolar”, explicou Lima. As notas devem ser informadas no momento da inscrição.



Publicidade





Segundo o diretor de Graduação da UTFPR em Londrina, quem prestou vestibular para o campus de uma cidade , mas agora quer tentar uma vaga em outro campus, tem essa possibilidade. A nota do concurso vale para qualquer vaga remanescente de qualquer unidade da universidade tecnológica. E todas elas estão com vagas abertas.



Publicidade





Além de Londrina, a UTFPR mantém campus em outros 12 municípios: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Medianeira, Ponta Grossa, Pato Branco, Toledo e Santa Helena. Em todas as unidades há vagas remanescentes disponíveis.



Publicidade





Para os estudantes, a abertura de vagas remanescentes é mais uma chance de ingressar na universidade, e para a instituição pública, financiada com o dinheiro da população, esse processo é uma forma de preencher todas as vagas ociosas. “Tem muita gente que tem vontade de cursar engenharia, mas não sabe da existência desse edital”, destacou Lima.







No link disponibilizado no site da UTFPR, além do formulário de inscrição, os interessados têm acesso a todas as informações sobre esse processo seletivo.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.