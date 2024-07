UTFPR prorroga inscrições para preencher vagas remanescentes do Vestibular de Inverno

As inscrições para o Seletivo Simplificado da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) foram prorrogadas para 27 de julho. O processo classifica candidatos para as vagas ainda não preenchidas do Vestibular de Inverno (2024/2), para ingresso no segundo semestre deste ano.







Os interessados podem se candidatar gratuitamente na página do Seletivo Simplificado, com as notas das três últimas edições do Vestibular, as cinco últimas do Enem ou o escore do histórico escolar do Ensino Médio.

É possível escolher até dois cursos, um em primeira e outro em segunda opção. Apenas não podem participar: os que tiverem nota zero em uma das provas, os treineiros e aqueles que não apresentarem a documentação necessária.





A classificação seguirá a ordem decrescente da média ponderada das notas obtidas no Vestibular de Inverno 2024/2; Vestibular de Verão 2024/1; Vestibular de Inverno 2023/2; Enem 2023; Enem 2022, 2021, 2020 ou 2019; Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.





A convocação é feita, de acordo com número de vagas remanescentes do Vestibular 2024/2, no dia 06 de agosto. Os aprovados vão ter entre 07 e 10 de agosto para fazer a matrícula online, com uso do login e a senha enviados por e-mail.





No dia 12 de agosto, será divulgado o status da análise de documentos enviados, com um período de substituição, caso necessário, entre os dias 13 e 14. A situação prévia vai ser registrada no dia 15, com a possibilidade de recursos entre os dias 16 e 17. O resultado da etapa 1 de matrículas deve sair no dia 19. Posteriormente, os alunos precisam fazer a etapa 2, de confirmação de matrículas, entre os dias 20 e 21.

CRONOGRAMA COMPLETO:





06/08 – Convocação para vagas disponíveis

07 a 10/08 - Matrícula online

12/08 - Status da análise documental

13 e 14/08 – Substituição de documentos

15/08 - Atualização do status

16 e 17/08 – Prazo para recurso

19/08 – Resultado da Etapa 1 de matrícula

20 e 21/08 – Etapa 2 de confirmação de matrícula

26 e 27/09 - Recepção de calouros

01/10: Início das aulas