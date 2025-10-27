Vestibular da Universidade Estadual de Londrina tem 14,68% de abstenções no 1º dia

Dos 17.296 candidatos inscritos no Vestibular 2026 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), 2.539 não compareceram aos locais de prova neste domingo (26), primeiro dia de concurso. O número corresponde a 14,68% do total de inscrições e ficou abaixo do registrado na edição anterior, quando mais de 20% faltaram no primeiro dia. Neste ano, o processo seletivo acontece em fase única, com dois dias de prova. A UEL oferece 2.019 vagas em 53 cursos de graduação presenciais.







No domingo, todos os candidatos deveriam realizar a prova de conhecimentos gerais, com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo todas as áreas do conhecimento, e mais a prova de redação. A duração foi estendida para cinco horas.







Os participantes foram distribuídos pelo campus da UEL e outros 47 locais de prova. A partir das 15 horas, após transcorrida uma hora do início, os candidatos eram autorizados a deixar as salas de exame, mas por volta das 16h30 ainda era pequena a movimentação de alunos no campus da UEL. Eles consideraram a prova difícil.







“As coisas que eram da minha área, de humanas, estavam até bem fáceis. Mas nas de exatas eu acho que não fui tão bem”, avaliou Lucas Pires Miranda. Essa é a segunda vez em que ele participa do vestibular da UEL e também está inscrito no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).







A redação deste ano teve como tema a adaptação de um texto do colunista da FOLHA Sylvio do Amaral Schreiner, publicado em 5 de maio de 2025, com o título “Quando o sonho não é seu: frustração de perseguir ideais alheios”.







Com base no texto apresentado, os vestibulandos deveriam redigir um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 25 linhas, discorrendo sobre a seguinte colocação: “viver o sonho do outro, é sobreviver. Mas viver o próprio desejo é, enfim, existir.







“Foi um tema subjetivo, mas bem atual. Achei bom, tranquilo para desenvolver”, disse Miranda, que disputa uma vaga no curso de design gráfico, um dos cursos para os quais terá um segundo dia de prova. “Me dou melhor em questões dissertativas do que nas de múltipla escolha. Acho que amanhã vou me sair melhor.”







Desde o vestibular de 2025, a UEL incluiu na lista de obras obrigatórias o álbum Cabeça Dinossauro, da banda Titãs, lançado em 1986. No processo seletivo do ano passado, havia uma expectativa em torno de como as letras da grupo de rock seriam cobradas na prova, mas elas não apareceram em nenhuma questão.







Neste ano, duas composições da banda foram incluídas na prova de conhecimentos gerais: Homem Primata, relacionada aos conhecimentos da língua portuguesa, e Família, em questões de sociologia. “Eu gostei que caíram questões com as músicas do Titãs. Eu já ouvia antes do vestibular, então para mim foram fáceis.”







Depois de concluir uma graduação em uma instituição privada, Guilherme Galdiano tenta cursar uma segunda faculdade, desta vez, na UEL. Ele está inscrito no curso de ciência de dados e insteligência artificial e também terá de fazer dois dias de provas.







No primeiro dia, disse Galdiano, as questões estavam “bem complicadas”. “Como é uma das universidades mais renomadas do país, é uma prova bem difícil. Mas nada que os estudos desse ano não possam ajudar a trazer uma confiança para passar”, comentou. “Foi mais difícil que o previsto. No início, foi um choque, mas depois fui ficando mais tranquilo, mais calmo e consegui assimilar todas as questões. Não tive dificuldade na redação. Foi um tema bem legal, diferente das outras provas que fiz, no Enem e até mesmo na UEL. Consegui desenvolver com facilidade, usando inspirações de livros que li.”







Enquanto os alunos se esforçavam para responder às questões nas salas de aula, do lado de fora era grande a quantidade de pais e mães que aguardavam seus filhos terminarem a prova. Ao longo do ano, a família apoia os estudos e cobra disciplina. No dia do vestibular, a ajuda vem em forma de torcida, oração e boas vibrações.







A conselheira tutelar Ivone Niles da Silva Rodrigues veio de Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina) acompanhando a filha, Pietra, que tenta uma vaga em medicina, o curso mais disputado nesta edição do vestibular da UEL pelo sistema universal. São 135,35 candidatos para cada vaga.







“A gente vem fazendo uma entrega para Deus ao longo do ano e exigindo deles o estudo porque na última hora não adianta. A gente fala que tem que batalhar, estudar, não basta querer”, disse Rodrigues.



A frentista e caixa Tarcísia Meira de Souza também mora em Florestópolis e disse que depois de acompanhar a filha mais velha no vestibular, aprendeu a controlar a ansiedade e agora, na vez da filha mais nova, Giovana Gabriele, fazer o concurso, está mais calma. “A gente vai convivendo com o dia a dia deles de estudo e vai se acostumando, mas ainda fico um pouco tensa”, disse a mãe da candidata a uma vaga no curso de psicologia.







A coordenadora da Processos Seletivos da UEL, Sandra Regina de Oliveira Garcia, acredita que o fato de o vestibular da UEL, neste ano, não coincidir com as provas de outras instituições pode ter contribuído para reduzir as abstenções.







O que aumentou nesta edição, disse Garcia, foi o número de pessoas que fizeram a identificação por meio de Boletim de Ocorrência em razõo da perda ou furto dos documentos. “Hoje, nós tivemos um recorde aqui na Copa. Foram 61 casos, das 8h30 às 11h30.”







Sobre o novo formato do vestibular, a reitora, Marta Fávaro, afirmou que a expectativa é “muito positiva”. “Houve todo um estudo para que nós pudéssemos fazer a proposta, com a Copese (Coordenação Geral de Processos Seletivos), a Cops e os conselhos da instituição.”







Assim que for concluído o processo seletivo, destacou a reitora, será feita uma avaliação mais aprofundada dessa nova proposta. “Imagino que a obrigação da universidade é tentar sempre lapidar o seu processo de seleção.”







Neste domingo, após as 21 horas, havia a previsão de divulgação do gabarito parcial da prova de conhecimentos gerais. O gabarito definitivo deverá ser publicado no dia 7 de novembro. A lista dos classificados em primeira convocação sai em 9 de dezembro, ao meio-dia.







Os aprovados ingressam na UEL em 2 de março de 2026, quando o calendário acadêmico da instituição volta a acompanhar o calendário civil. Desde a pandemia, o início e término dos anos letivos estavam em descompasso com o calendário civil.







Segundo dia







O segundo dia de prova acontece nesta segunda-feira (27), às 14 horas, apenas para os candidatos que concorrem a uma vaga nos cursos mais disputados: agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design de moda, design gráfico, direito, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Serão nove questões discursivas, distribuídas entre a disciplina de sociologia e duas disciplinas indicadas como prioritárias pelos colegiados dos cursos. A prova terá três horas de duração. Do total de inscritos, 12.151 deveriam participar do segundo dia de concurso.