152 anos de Santos Dumont, símbolo de ousadia, generosidade e inovação

No dia 20 de julho de 1873, em Minas Gerais, nascia Alberto Santos Dumont, o brasileiro que tirou do papel o antigo sonho de voar e colocou o país no centro da história da aviação mundial. Filho de Francisca e Henrique Dumont, cresceu no Sítio Cabangu cercado por livros, máquinas e muita curiosidade.





Com criatividade, coragem e um olhar sempre à frente do seu tempo, transformou o impossível em realidade. Hoje, 152 anos depois, o legado do homem que ficou conhecido como o Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira segue mais vivo do que nunca.

Desde cedo, Dumont já demonstrava que era diferente. Fascinado pelos livros de Júlio Verne e incentivado pelo pai a explorar o mundo das engrenagens, decidiu ainda jovem sair do Brasil e buscar novos horizontes. Aos 18 anos, desembarcou em Paris e mergulhou no universo das experiências científicas. Começou pelos balões e dirigíveis, até criar o invento que mudaria tudo: o 14-Bis.





Foi em 23 de outubro de 1906 que Santos Dumont fez história. Na frente de uma multidão, seu avião decolou sozinho sem ajuda externa e provou ao mundo que voar era, sim, possível. Mais do que um grande inventor, ele se tornou símbolo de ousadia, generosidade e inovação. Depois disso, veio o Demoiselle, um modelo leve, elegante e tão influente que serviu de base para diversas aeronaves nas décadas seguintes.

Mas Dumont foi além das máquinas. Sua forma de pensar inspirou gerações e ajudou a construir o que conhecemos hoje como a aviação brasileira. Sua visão de futuro influenciou diretamente na criação do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), idealizado pelo Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, e da Embraer, fundada por Ozires Silva.





Mais do que um gênio da engenharia, Santos Dumont foi a prova viva de que sonhar grande, com propósito e dedicação, pode mudar o mundo. Ele não buscava fama, fortuna ou reconhecimento; queria apenas que suas invenções fossem úteis, acessíveis, ajudassem as pessoas, aproximassem distâncias e transformassem o mundo. Dumont se tornou um símbolo de que sonhar alto e acreditar na realização é possível, mesmo diante das incertezas do tempo.

