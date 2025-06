5 filmes curtinhos para relaxar no fim do domingo com a família ou a dois

Prepare a pipoca!

1. Shaun, o Carneiro – O Filme (2015) Duração: 1h

Onde assistir: Prime Video, Apple TV (aluguel)

A animação britânica em stop-motion acompanha Shaun, um carneiro esperto que decide tirar um dia de folga da fazenda. Mas tudo sai do controle, e ele acaba indo parar na cidade grande com seus amigos. Com humor sem falas e situações hilárias, o filme agrada adultos e crianças com sua doçura e criatividade.



2. O Pequeno Príncipe (2015 – versão curta animada) Duração: 58 min

Onde assistir: YouTube (versões disponíveis), DVD

Essa versão animada do clássico de Antoine de Saint-Exupéry é perfeita para quem quer um mergulho breve e poético em temas como amizade, imaginação e amor. A animação é delicada e tem aquele toque nostálgico que encanta gerações.



3. A Balada de Buster Scruggs – “O Balada” (2018) Duração do segmento: 30 min

Onde assistir: Netflix

Embora o filme da Netflix seja uma antologia com seis histórias, você pode escolher apenas o primeiro episódio: "A Balada de Buster Scruggs", um faroeste musical irreverente, com humor afiado e visual impecável. Uma ótima pedida para quem gosta de algo fora do comum.





4. Lava (2014) Duração: 7 min

Onde assistir: Disney+

Essa curta-metragem da Pixar é uma explosão de fofura. Inspirado nas paisagens havaianas, o filme conta a história de um vulcão solitário que sonha em encontrar alguém para amar. Com uma trilha musical contagiante, Lava é perfeito para abrir a noite com o coração aquecido.





5. Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais (2005 – versão curta) Duração: 29 min

Onde assistir: YouTube (versões disponíveis)

Os excêntricos Wallace e seu cachorro Gromit são donos de uma empresa que protege hortas de pragas antes da feira anual de vegetais. Mas quando surge uma criatura misteriosa, eles precisam entrar em ação. Engraçado e cheio de charme britânico, esse curta agrada todas as idades.





Final de domingo com leveza Com essas opções rápidas e divertidas, dá para curtir um bom filme sem se preocupar com o horário. Seja para dar boas risadas, se emocionar ou apenas relaxar com quem você gosta, esses títulos são companhias ideais para encerrar o domingo com leveza.

'Versão festa' Aproveita e chama os amigos para assistirem juntos mesmo que cada um em suas casas. Conhece essa função dos aplicativos de streaming? Se ainda não conhece clica aqui na matéria abaixo e aprenda a criar "Watch Groups" (grupos para assistir, em livre tradução) e aproveite hoje mesmo com amigos e familiares distantes.