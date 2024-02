"A Zona de Interesse", filme devastador sobre o Holocausto estreia nos cinemas

Psicóloga ajuda adolescentes a refletirem sobre as consequências da autonomia em livro 'Escolhas e Consequências'

Viradouro é campeã do carnaval do Rio de Janeiro

'Macetando', música de Ivete Sangalo, bomba em números e se consolida como hit do Carnaval

Feat com Ludmilla

Feat com Ludmilla

É protagonizado pela numerosa família Höss, que vive numa magnífica casa com jardim no bucólico campo polaco, o que também é muito prático para eles. Do outro lado de um dos muros que o delimitam, ocorre o pior genocídio já orquestrado, e o patriarca da prole é o responsável por supervisioná-lo.





A ideia de recriar uma família pequeno-burguesa alemã que vive idilicamente com os filhos numa casa quase parede e meia a um campo de extermínio (o canto dos pássaros no início) vai ao encontro do conceito de Hanna Arendt de banalizar o Holocausto de forma profissional e burocrática, alheio a qualquer questão ética ou moral.

Publicidade





Quando o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, recebe a visita de dois colegas com planos que explicam como tornar os fornos crematórios mais funcionais, ou seja, obter maior produtividade para maior eficiência, é um sinal de que os seus responsáveis viam os campos como um interesse industrial.







Glazer utiliza um esquema formal austero e rigoroso para oferecer um retrato fragmentado da vida familiar. Os Höss vão ao rio tomar banho. O pai lê uma história (João e Maria) para as filhas na cama. A mãe cuida das flores, que de vez em quando aparecem manchadas de cinzas. Ele discute com alguns empresários o projeto de um novo crematório. Ela distribui amostras de lingerie que confiscou dos prisioneiros.

Publicidade





Diante do espelho prova o batom e o casaco de pele de alguma judia. O casal conversa sobre o spa que visitaram na Itália, fazendo promessas de voltar um dia. Ao fundo, ouvem-se com frequencia gritos e tiros, o som da maquinaria da morte. “Nossa vida de sonho é uma realidade”, diz ela. Justapostas, essas cenas resultam em uma obra que não é apenas incrivelmente destemida e provocativa, mas também muito urgente.





A REPRESENTAÇÃO DO HOLOCAUSTO

Publicidade





A questão Holocausto é ferida que se estende por décadas e continua a sangrar até hoje. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava prestes a terminar, o exército de libertação entrou em vários campos de concentração e extermínio nazis. A situação é tão devastadora quanto indescritível.





Por que então o filme de Glazer começa com o som suave dos pássaros? Os pássaros cantaram em Auschwitz ? A grande questão, depois de tornar visível para o mundo um extermínio realizado com precisão, era discutir como o irrepresentável poderia ser representado, já que todas as imagens e registros de arquivo eram posteriores aos acontecimentos. Estamos atrasados, citou Godard.





As imagens de arquivo e algumas gravações evidenciavam o que acontecia apenas em alguns campos; porém, no que diz respeito ao filosófico, artístico e cultural, abriu-se um debate estético e ético quanto à sua representação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: