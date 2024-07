Quem é Jade Magalhães, influenciadora que espera filho de Luan Santana

Quem é Jade

Jade conheceu Luan em um show dele na sua cidade natal, em 2008. À época, a modelo estava pertinho do palco e até subiu para cantar, mas se recusou a ir para o hotel com o sertanejo na mesma noite. O reencontro só rolou meses depois.

Fora do ar desde 2022, Márcio Garcia não renova com a Globo e deixa emissora após 15 anos

A namorada do cantor é influenciadora digital e designer de moda. Filha de Maurício Joel de Sá, ex-prefeito de Alto Taquari, no Mato Grosso, ela deixou a cidade natal para fazer faculdade.

Reconciliação

A reaproximação entre Jade e Luan começou a acontecer em dezembro do ano passado, quando voltaram a se falar. Os dois conversaram sobre a saudade e decidiram se dar uma nova chance.



O namoro foi oficializado em 28 de fevereiro, por meio de uma declaração de amor do cantor no Instagram. Nos anos em que estiveram separados, ele assumiu relação com Franciny Ehlke, ficou noivo de Izabela Cunha e foi visto com Ana Cecília Maia.



A assessoria de Luan confirmou a gravidez de Jade no início desta semana. "Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o texto divulgado nas redes sociais.