Agora influenciador digital, motorista que atropelou Kayky Brito quer entrar para a política

Henrique e Juliano lançam EP3 do álbum 'To Be Nova Iorque'; ouça já

Já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, seis novas faixas do EP3 do Álbum ''TO BE NOVA IORQUE'' da dupla Henrique & Juliano. O lançamento do EP3 ocorreu na noite desta quinta-feira (30).