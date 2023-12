Henrique e Juliano lançam EP3 do álbum 'To Be Nova Iorque'; ouça já

Já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, seis novas faixas do EP3 do Álbum ''TO BE NOVA IORQUE'' da dupla Henrique & Juliano. O lançamento do EP3 ocorreu na noite desta quinta-feira (30).





A dupla sertaneja número um da Virgin Music Group apresenta mais um pouco do dia histórico vivido na Times Square, em 19 de novembro de 2022. Henrique & Juliano se tornaram os primeiros brasileiros a gravar no coração de Nova Iorque, onde uma multidão tomou conta de cinco quarteirões da avenida para assistir a gravação da segunda parte do DVD ''To Be'', em comemoração aos 10 anos do primeiro projeto audiovisual gravado pelos irmãos tocantinenses.

Música inédita ''Você vai ser fiel'' fica disponível no YouTube oficial da dupla, a partir das 12h desta sexta-feira (1° de dezembro). Como em todo o projeto ''To Be'', Henrique & Juliano mesclam inéditas com medleys de regravações que marcaram a história da dupla e não podem faltar no setlist até hoje. ''Até você voltar / Quem pegou, pegou / Volta por baixo'', ''Recaídas / Arranhão'', ''Como é que a gente fica / A maior saudade'', que foram as escolhidas para este lançamento, estreiam junto com as três inéditas: ''Você vai ser fiel'', ''Consentimento'' e ''Quem melhor do que eu''.





Álbum ''To Be Ao Vivo em Nova Iorque''

O álbum já possui ao todo 12 faixas disponíveis nas plataformas de streaming, onde o projeto se tornou um sucesso. Hoje com mais de 70 milhões de players somente no Spotify, ''Seu erro'' e ''Quase algo'' se tornaram hits, que estão presentes no Top 50 da plataforma há mais de seis semanas. A faixa ''Se é pra mentir'', outro destaque do projeto, chamou a atenção nas redes sociais e se tornou viral no Reels do Instagram e nas plataformas do Tiktok.



“To Be”, o verbo ser e estar ganha uma nova visão para Henrique & Juliano, os irmãos nascidos em Palmeirópolis (TO): “De onde viemos e onde chegamos!”. A primeira parte do projeto foi gravada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Já o álbum completo, que está disponível em todas as plataformas, completará em breve mais de um bilhão de players somente no Spotify.