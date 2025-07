Ainda Estou Aqui se destaca no Prêmio Grande Otelo; confira a lista completa

Em uma sala repleta de profissionais do audiovisual brasileiro, em 4 horas de cerimônia, o Prêmio Grande Otelo de 2025, da Academia Brasileira de Cinema, chegou à sua 24ª edição com muito para celebrar, nesta quarta-feira (30), na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro.





Já nas primeiras premiações, Walter Salles subiu ao palco para receber o prêmio pelo músico americano Warren Ellis, que ganhou Melhor Trilha Sonora por Ainda Estou Aqui. "Muito obrigado, em nome do Warren. Ele soube das indicações antes de mim, e achou incrível. Para ele, ser indicado no Brasil, é um presente’’, agradeceu o cineasta.

Salles ressaltou também a parceria que teve com Warren que, segundo ele, incorporou na trilha o tipo de resistência que Eunice Paiva arquitetou. “Ele entendeu que ela recusou melodrama e qualquer tipo de sentimentalismo", disse o cineasta.





A noite, pilotada pelas atrizes Isabel Fillardis e Bárbara Paz, passou por homenagens ao cinema brasileiro desde os tempos da Atlântida de Carmem Miranda até os dias de hoje.

No roteiro da noite, não faltaram imagens na tela e gente na plateia que faz cinema no Brasil. Na voz da cantora Duda Brack, interpretações marcantes como O Que É Que a Baiana Tem?, de Dorival Caymmi, sucesso que projetou Carmen Miranda rumo à carreira internacional; Bye Bye Brasil, escrita por Chico Buarque especialmente para o longa homônimo de Cacá Diegues, e É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, de Erasmo Carlos, que se tornou um hino do momento atual do audiovisual brasileiro com Ainda Estou Aqui.





O ator Selton Mello, que recebeu sua primeira indicação em uma premiação, falou emocionado ao receber seu troféu.

"Walter, obrigado por ter me chamado para fazer um filme tão importante. Obrigado à família Paiva por ter me acolhido e ter achado que eu era a pessoa certa para fazer Rubens Paiva. Quando o filme estreou em Veneza, eu tive a sensação de que o filme era o corpo do Rubens. E, de uma certa maneira, eu emprestei o meu corpo para esse corpo que nunca voltou. Então, é muito tocante receber esse prêmio. É a minha primeira indicação por esse trabalho", disse o ator.





A atriz Fernanda Torres, também emocionada, lembrou e ovacionou Eunice Paiva nos 2 anos que viveu e fala dela. Ela relembrou o périplo pelo mundo na pele de Eunice Paiva, mas também de todos os filmes que participou.

"Ainda Estou Aqui começou no Rio de Janeiro. E eu sinto que eu dei a volta ao mundo estando de volta aqui, com o Walter. Quero agradecer ao Walter, meu irmão, que me deu essa oportunidade. Eu já estou há 2 anos com a Eunice Paiva, e ela virou uma segunda natureza minha. E eu ter minimamente dado conta dessa grande brasileira, uma mulher que viveu uma época parecida com a que a gente está vivendo, assim, de medo, de insegurança, e que soube ser tão grande", disse Fernanda Torres sob aplausos.





Sérgio Machado recebeu prêmios pelo longa-metragem animação Arca de Noé e melhor longa-metragem documentário pelo 3 Obás de Xangô.

Emocionado, com o Troféu Grande Otelo em mãos, relembrou que conheceu o ator no começo de sua carreira no cinema. "Para mim, quando eu olhei ele agora, é que a ficha toda caiu, né, como se tivesse ligando tudo’’, disse.





Vencedor do melhor longa-metragem infantil por Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, o diretor Fernando Fraiha falou da importância do cinema infantil. “Com esse filme, eu passei a acreditar que poderia ser feliz um dia dirigindo um filme infantil no Brasil. Eu quero dizer que é muito bom fazer um filme infantil. Muito mesmo!’’

Outro ponto alto da festa, que encantou a plateia, foi o discurso emocionado do ator mirim Isaac Amendoim, que também subiu ao palco com a voz engasgada. “Quero agradecer por receber esse prêmio aqui tão importante, e estar representando todos que fizeram esse filme lindo, eu estou muito feliz, gente’’, disse.





Antes do último prêmio da noite, já nas categorias finais, o prêmio de Melhor Direção foi para as mãos de Walter Salles, por Ainda Estou Aqui, que concorreu com outros quatro diretores, como o amigo Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres e diretor do longa-metragem Vitória; com o vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2024, Érico Rassi, por ‘Oeste outra Vez’; com Karim Aïnouz, por ’Motel Destino’, e o diretor do premiado pelo longa-metragem Baby’, Marcelo Caetano.

A coroação final veio com o prêmio de Melhor Filme, quando Walter Salles chamou o elenco e equipe para subir ao palco em clima de celebração.





‘’O Andrei Tarkovski, que é um um diretor que eu sou apaixonado, ele dizia que o filme só levanta voo quando todos aqueles que estão na frente da câmera e também atrás da câmera estão na mesma artéria. E eu acho que se eu estou aqui agora é porque essa equipe que está me acompanhando hoje aqui teve realmente nessa artéria e se tornaram autores do filme. Então, isso aqui é de vocês também’’, disse Salles.





Ele terminou sua fala prestando uma homenagem ao crítico de cinema, morto em 2016, José Carlos Avellar.





“Eu queria dedicar esse prêmio a uma pessoa de quem eu sinto muita falta, que é um mestre, um crítico, um pensador do cinema incrível, que é o José Carlos Avellar. Para quem não conheceu, foi um companheiro de conversa desde ’Terra Estrangeira’, que acho que eu não teria conseguido fazer esse filme’’.





Vencedores do Prêmio Grande Otelo 2025





Melhor longa-metragem ficção: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.





Melhor longa-metragem documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado.





Melhor longa-metragem animação: Arca de Noé, de Sérgio Machado e Alois di Leo.





Melhor longa-metragem infantil: Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, de Fernando Fraiha.





Melhor longa-metragem ibero-americano: Grand Tour (Portugal), de Miguel Gomes.





Indicação: Academia Portuguesa de Cinema





Melhor direção: Walter Salles por Ainda Estou Aqui





Melhor primeira direção de longa-metragem: Pedro Freire por Malu





Melhor atriz de longa-metragem: Fernanda Torres como Eunice Paiva por Ainda Estou Aqui





Melhor ator de longa-metragem: Selton Mello como Rubens Paiva por Ainda Estou Aqui





Melhor atriz coadjuvante de longa-metragem: Juliana Carneiro da Cunha como Dona Lili por Malu





Melhor ator coadjuvante de longa-metragem: Ricardo Teodoro como Ronaldo por Baby





Melhor direção de fotografia: Adrian Teijido, ABC, por Ainda Estou Aqui





Melhor roteiro original: Pedro Freire por Malu





Melhor roteiro adaptado: Murilo Hauser e Heitor Lorega - baseado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, por Ainda Estou Aqui





Melhor montagem: Affonso Gonçalves, ACE, por Ainda Estou Aqui





Melhor efeito visual: Claudio Peralta por Ainda Estou Aqui





Melhor som: Laura Zimmerman e Stéphane Thiébaut por Ainda Estou Aqui





Melhor direção de arte: Carlos Conti por Ainda Estou Aqui





Melhor figurino: Claudia Kopke por Ainda Estou Aqui





Melhor maquiagem: Marisa Amenta e Luigi Rochetti por Ainda Estou Aqui





Melhor trilha sonora: Warren Ellis por Ainda Estou Aqui





Melhor série brasileira de ficção, de produção independente, para tv aberta, tv paga ou streaming: Senna - Temporada Única, de Vicente Aamorim





Melhor série brasileira de documentário, de produção independente, para tv aberta, tv paga ou streaming: Falas Negras - 4ª temporada, de Antonia Prado





Melhor série brasileira de animação, de produção independente, para tv aberta, tv paga ou streaming: Irmão do Jorel - 5ª temporada, de Juliano Enrico





Melhor atriz - série de ficção para tv aberta, tv paga ou streaming: Adriana Esteves como Cibele por Os Outros





Melhor ator - série de ficção para tv aberta, tv paga ou streaming: Gabriel Leone como Senna por Senna





Melhor curta-metragem ficção: Helena de Guaratiba, de Karen Black





Melhor curta-metragem documentário: Você, de Elisa Bessa





Melhor curta-metragem animação: A Menina e o Pote, de Valentina Homem e Tati Bond





Voto popular: Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes (documentário)