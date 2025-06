Ainda sem data, ONG responsável pela Parada LGBT+ organiza feijoada para arrecadar fundos

A ONG Docê (Diversidade, Orgulho, Cultura e Entretenimento) - entidade responsável pela organização da parada LGBTQIAP+ de Londrina - promove, no próximo sábado (28), a venda de feijoadas com o objetivo de arrecadar os fundos necessários para a realização da edição de 2025 do evento. Com opções de retirar as marmitas para viagem ou reservar uma mesa - a partir de quatro pessoas - e comer no local, a "Feijoada da Parada" irá ocorrer no Bar do Tobias (Rua Montese, 306), com início às 11h30.





Os interessados em fazer as reservas poderão enviar um PIX, no valor de R$ 35,00 para o CNPJ da ONG (59.655.460/0001-09) e o comprovante de pagamento para o contato de telefone (43) 99985-1686. Informando o nome e a quantidade de feijoadas desejadas. Segundo o presidente da ONG Docê, Guilherme Pinho, como a ação será no Dia Internacional da causa, a "Feijoada do Orgulho" é uma iniciativa focada em "angariar fundos", pois esta é a maior dificuldade enfrentada para conseguir "colocar o evento na rua", informou o presidente em entrevista ao Portal Bonde.

