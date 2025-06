Celebrando diversos gêneros, Londrina recebe festival musical entre 26 e 29 de junho

A abertura da temporada aconteceu no mês de maio, com o espetáculo “Duo Policarpo convida Lívia Nestrovski” e, agora, segue com o resultado do trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do semestre pelo professor Paulo Vitor Poloni com suas turmas de canto. Cada noite traz uma temática distinta, fruto de pesquisa e prática musical coletiva dos alunos, que sobem ao palco como protagonistas.

A Série Brasil Canção promove quatro apresentações especiais entre os dias 26 e 29 de junho, às 20h, no Teatro da AML (Associação Médica de Londrina) Cultural - Rua Maestro Egídio Camargo Amaral, 130, Centro. Os eventos são uma continuidade da temporada de 2025 do projeto.

Centro do Idoso da Zona Leste de Londrina entra no clima junino com arraiá nesta quinta





Publicidade

28/06 (Sábado) – Clássicos do Samba

Com os grupos Samba do Encanto (orientado por Paulo Vitor Poloni) e Terra Musical (orientado por Guilherme Villela), o espetáculo promove um encontro entre canto e instrumentação no universo do samba. No repertório, nomes como Paulinho da Viola, Arlindo Cruz, Zé Kéti, João Nogueira e Adoniran Barbosa.

Publicidade





29/06 (Domingo) – Especial Gilberto Gil

Três dias após o aniversário de 83 anos de Gil, os alunos de canto individual celebram sua trajetória com um show que percorre diferentes fases de sua carreira: da Tropicália ao pop romântico, do samba à espiritualidade. Clássicos como Palco, Esotérico, A Paz, Cálice e Drão estão no repertório.





Os ingressos já estão disponíveis no site e podem ser adquiridos individualmente ou por meio do 'Passaporte' (que garante entrada para os quatro shows com um único bilhete, disponível em número bastante limitado).