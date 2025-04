Aos 76 anos, morre a atriz Lúcia Alves no Rio de Janeiro

A atriz Lúcia Alves, 76 anos, morreu nesta quinta-feira (24) no Rio de Janeiro, vítima de complicações de um câncer de pâncreas. Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, desde o dia 14 deste mês, após ter apresentado piora no quadro de saúde. A atriz lutava contra a doença há três anos.





Lúcia Alves iniciou sua carreira artística no cinema, em 1965, com o filme Um ramo para Luíza.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A estreia na televisão foi na extinta TV Tupi, em 1969, com a novela Enquanto Houver Estrelas. Um ano depois, estreou na TV Globo, onde participou da novela Irmãos Coragem, escrita por Janete Clair, ao interpretar a Índia Potira, um dos papéis mais lembrados da carreira.





Em 1975, foi protagonista de Helena, adaptação de Gilberto Braga, baseada no romance homônimo de Machado de Assis. Em 1980, interpretou a Veroca, de Plumas e Paetês, escrita por Cassiano Gabus Mendes.

Publicidade





No cinema, atuou nos filmes Pais Quadrados, Filhos Avançados, Estranho Triângulo, de Pedro Camargo, e O Homem da Cabeça de Ouro. Todos na década de 1970.





Lúcia Alves atuou nas novelas Tortura Cruel, e em Lua Cheia, nos anos 1980. Participou ainda do filme Fica Comigo, de Tizuka Yamasaki, e Quase Dois Irmãos, de Lúcia Murat.





Em 2007, integrou o elenco do humorístico Sob Nova Direção, da Rede Globo, e faz uma participação especial no seriado Toma Lá, Dá Cá, na mesma emissora.