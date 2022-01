Após estreia, Faustão testa positivo para Covid-19 e se afasta das gravações do seu novo programa

O apresentador Fausto Silva testou positivo para Covid-19 na manhã desta quarta-feira (19) e terá que deixar as gravações do seu programa, segundo informações do jornalista Flávio Ricco.

O programa Faustão na Band, que estreou na vice-liderança na segunda-feira (17), já tem edições gravadas e não será imediatamente afetado, mas como as gravações são feitas diariamente, caberá ao filho do comunicador João Guilherme Silva e à apresentadora Anne Lotermann comandarem a atração até a volta do veterano.



Faustão ficará em isolamento até o próximo domingo (23), quando fará um novo teste que decidirá se o apresentador, que está assintomático, poderá voltar à sua rotina normal.