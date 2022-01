Em estreia, Faustão dá vice-liderança inédita para Band no horário nobre

A estreia de Fausto Silva na TV Bandeirantes rendeu bons frutos à emissora paulista, que investiu milhões na programação para 2022. Segundo dados prévios do Kantar Ibope Media, que mede o índice de audiência das televisões abertas no Brasil, o programa "Faustão na Band" registrou 8 pontos de média e pico de 9,5 pontos em São Paulo, maior mercado publicitário do país. Vale lembrar que cada ponto equivale a 74,6 mil domicílios na cidade.



A nova atração venceu as principais concorrrentes no horário, deixando o SBT e a Record empatadas tecnicamente em terceiro lugar, com 7,4 e 7,3 pontos, respectivamente. A vice-liderança no horário mais nobre da televisão foi uma conquista inédita e aguardada pela TV Bandeirantes, que costumava marcar entre 0 e 1 ponto com o tradicional Show da Fé, programa religioso exibido na emissora por mais de 18 anos.

A Globo permaneceu na liderança durante toda a exibição do programa e fechou com média de 22,4 pontos de audiência, exibindo o Jornal Nacional e a novela Um Lugar ao Sol.







O veterano, que deixou a Globo após mais de 30 anos comandando os domingos da emissora, recebeu em seu novo programa os cantores Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge, que, juntos, cantaram sucessos no palco. O programa ainda teve as tradicionais vídeo cassetadas e contou com a participação do filho do apresentador, João Guilherme Silva.







A Band construiu uma grande estrutura televisiva para Faustão, dando a ele o maior estúdio da televisão brasileira, com capacidade para 500 pessoas na plateia. No entanto, o programa estreou com o número de pessoas reduzido, devido às normas contra a Covid-19. Faustão na Band deverá ter, ainda, quadros parecidos com os que o comunicador comandava na sua antiga casa, como o Dança dos Famosos e o Ding Dong. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Band.



*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.