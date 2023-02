Após lançamento do Twitter Blue, usuários relatam falhas

Desde as 19h desta quarta-feira (9), usuários do Twitter relatam dificuldades para publicar tweets. As tentativas são respondidas com a mensagem: "Você ultrapassou o limite diário de envio de Tweets". Outro problema apontado é no envio de DMs (mensagens privadas diretas) a outros usuários.



Por volta das 20h, os usuários passaram a anunciar o retorno dessas funcionalidades.





As falhas ocorrem no mesmo dia em que a rede social anunciou, no Brasil, o pacote de assinatura Twitter Blue por R$ 42 mensais. O serviço reduz anúncios pela metade, garante selo azul de verificado e permite levar ao ar textos de até 4.000 caracteres.





Usuários afirmam que conseguem publicar tweets quando selecionam a opção de agendamento. Outros, porém, vaticinam que é o "fim do Twitter". O site Downdetector já registra cerca de 1.500 reclamações, com pico às 19h04.





A plataforma Tweetdeck, que permite gerenciar múltiplas linhas do tempo simultaneamente, também mudou de layout e perdeu as configurações salvas.





A reportagem procurou o Twitter, mas a plataforma está sem representação no Brasil desde que Elon Musk a comprou.





A conta @twitterbrasil não é atualizada desde outubro de 2022. O blog da empresa em português também não comunicou as falhas.