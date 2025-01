Apucarana começa a montar palco para festa de aniversário; confira agenda de shows

A organização dos festejos dos 81 anos de Apucarana comunica que a montagem do palco onde acontecerão os shows iniciará no início da manhã desta quarta-feira (22). Em função da montagem da estrutura, haverá mudanças pontuais no trânsito ao longo do dia no entorno da Praça Rui Barbosa.





O secretário de Promatur (Promoção Artística, Cultural e Turística), Rodrigo “Recife” Liévore, pede a compreensão de motoristas e de comerciantes. De acordo com ele, todo o trabalho será acompanhado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio de guardas municipais e agentes de trânsito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“À medida que o palco for sendo montado, haverá alterações pontuais para disciplinar o fluxo de trânsito e que serão informadas por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Pedimos, portanto, para que população fique atenta aos comunicados”, afirma o secretário.





A programação de festejos será aberta no dia 25 com a Prova Pedestre 28 de Janeiro e o primeiro show musical. A agenda prosseguirá até o dia 28, com shows diários.

Publicidade





PROGRAMAÇÃO DE SHOWS - 81 ANOS DE APUCARANA





A programação prevê no domingo (26/01) show do Roupa Nova, uma das bandas de sucesso mais longevas do Brasil. São mais de quatro décadas de carreira, ultrapassando os 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. O sucesso da banda – aclamada no Brasil e no exterior – atravessou gerações e atrai um público diverso e que se mantém fiel.

Publicidade





Na segunda-feira (27/01), a programação de shows terá sequência com Matogrosso e Mathias, que deverão apresentar grandes clássicos da dupla sertaneja. Já na terça-feira (28/01), a Turma do Pagode – grupo que ficou conhecido com o sucesso “Lancinho” – encerra os festejos do aniversário da cidade.





Além de shows nacionais de artistas consagrados – como Roupa Nova, Matogrosso e Mathias e Turma do Pagode – a festa dos 81 anos reservará um momento único na história de Apucarana. Pela primeira vez, haverá um palco dividido entre uma banda católica com um cantor gospel. A programação de shows estará concentrada na Praça Rui Barbosa e acontecerá no período de 25 a 28 de janeiro.

Publicidade





O prefeito Rodolfo Mota afirma que o espaço aberto para a música religiosa será um momento especial, que vai acontecer já na abertura dos festejos, no dia 25 de janeiro. “Apucarana é uma cidade de fé e irmanada pela fé. Estreando a festa, haverá um momento muito especial e histórico: pela primeira vez uma banda católica dividirá o palco com um cantor gospel. A abertura será feita pela Banda Colo de Deus, uma banda católica que faz um sucesso enorme, evangelizando e anunciando as boas novas pela música. Na sequência, teremos um cantor gospel, conhecido, tradicional e que também arrasta multidões, que é Davi Sacer”, informa Rodolfo Mota.





O prefeito de Apucarana lembra que a programação foi definida e anunciada ainda durante o processo de transição. “Nos preparamos, tomando medidas com a antecedência necessária, para garantir uma grande festa e que tenho certeza será especial e histórica”, reitera Rodolfo Mota, acrescentando que convidou Rodrigo Lievore, que exerceu o mandato de vereador na última legislatura e tem vasta experiência na realização de eventos, para coordenar a organização de shows.

Publicidade





AGENDA DE SHOWS





Dia 25 – Banda Colo de Deus e cantor gospel Davi Sacer

Publicidade

Dia 26 – Grupo Roupa Nova

Dia 27 – dupla sertaneja Matogrosso e Mathias

Dia 28 – Turma do Pagode





(Com assessoria de imprensa da prefeitura)